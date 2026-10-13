रतलाम में बैंक खातों से खुलीं 55 लाख की ठगी की कड़ियां; तीन गिरफ्तार, हैदराबाद पहुंची पुलिस; मास्टरमाइंड की तलाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : डिजिटल अरेस्ट के नाम पर व्यवसायी से 55 लाख रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ठगी में आरोपियों के बैंक खातों का उपयोग किया गया था। बैंक लेनदेन की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस हैदराबाद और कर्नाटक तक पहुंची।

करीब 20 लाख रुपये होल्ड करवाए हैं। न्यायालय ने तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया है। वहीं, कैमरे के सामने डिजिटल अरेस्ट का नाटक कर ठगी करने वालों की तलाश की जा रही है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि कुवैत में मोटर पार्ट्स का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी कुछ दिनों से रतलाम में रह रहे थे। 15 सितंबर को उन्हें फोन कर खुद को मुंबई के कोलाबा क्षेत्र का पुलिस अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से जुड़े व्यक्ति से बातचीत में होने का आरोप लगाया।