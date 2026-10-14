दीवाली और छठ पूजा पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत, अहमदाबाद-मालदा टाउन के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

डिजिटल डेस्क, रतलाम। आगामी दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पर्व पर ट्रेनों में बढ़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए विशेष कदम उठाया है। पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद और मालदा टाउन के बीच स्पेशल किराये पर एक साप्ताहिक विशेष ट्रेन (Weekly Special Train) चलाने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल के रतलाम और नागदा जंक्शन से होकर गुजरने वाली यह स्पेशल ट्रेन 14 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 तक संचालित की जाएगी।

रतलाम-नागदा जंक्शन से होकर गुजरेगी ट्रेन यह ट्रेन मध्य प्रदेश के रतलाम एवं नागदा जंक्शनों से होकर गुजरेगी। समय-सारणी के अनुसार, ट्रेन नंबर 09401 अहमदाबाद से हर बुधवार दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर रतलाम (रात 8:35 बजे) और नागदा होते हुए शुक्रवार सुबह 10:00 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 09402 मालदा टाउन से हर शुक्रवार रात 8:05 बजे चलकर रविवार सुबह नागदा और रतलाम (सुबह 6:25 बजे) रुकते हुए दोपहर 1:00 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।