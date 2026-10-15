रतलाम में बड़ा ट्रेन हादसा टला... फाटक में फंसी कार से टकराई हिसार-खड़की एक्सप्रेस, गेटमैन पर नशे का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। हिसार से खड़की की ओर जा रही सुपरफास्ट ट्रेन गुरुवार रात एक बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गई। रतलाम से पहले बंजली बायपास मार्ग स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर एक कार फाटक के बीच फंस गई। इसी दौरान फाटक बंद हो गया और ट्रेन संख्या 22980 हिसार-खड़की सुपरफास्ट के इंजन से कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार दूर जा गिरी और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार सवार समय रहते बाहर निकल गए थे। ट्रेन में सवार किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है।

घटना गुरुवार रात करीब 10:30 बजे की है। हादसे की सूचना मिलने पर डीआरएम अश्वनी कुमार सहित रेलवे के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। टक्कर से ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। ट्रेन के रतलाम स्टेशन पहुंचने के बाद उसकी पूरी जांच की गई। इसके बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया।

फाटक खुला देख ट्रैक पर पहुंची थी कार: नशे में धुत था गेटमैन, कमरे में मिलीं बोतलें

फाटक बंद होने से पहले कार लेकर पहुंचे थे ताल निवासी प्रणय उपाध्याय ने बताया कि वह कार क्रमांक जीजे 15 सीके 0369 से ताल से रतलाम की ओर आ रहे थे। रेलवे फाटक खुला होने पर वह कार लेकर क्रॉसिंग के अंदर पहुंचे, लेकिन इसी दौरान फाटक बंद हो गया और कार बीच में फंस गई। इसके बाद वह कार से उतरकर गेटमैन को सूचना देने पहुंचे। प्रणय के अनुसार, गेटमैन का कमरा घटनास्थल से करीब पांच मिनट की दूरी पर था, जबकि ट्रेन आने में लगभग 10 मिनट का समय था। उन्होंने आरोप लगाया कि गेटमैन शराब के नशे में था। उनके मुताबिक, कमरे में शराब और बीयर की बोतलें, केन और गिलास रखे हुए थे। प्रणय ने दावा किया कि उनके पास एक वीडियो भी है, जिसमें गेटमैन नशे की हालत में बात करता दिखाई दे रहा है।

गलत दिशा से ट्रेन आने की कही बात: बाल-बाल बचा बाइक सवार

प्रणय ने बताया कि गेटमैन से बात करने के बाद वह कार के पास लौटे और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान गेटमैन ने उन्हें बताया कि ट्रेन पटरी के पीछे की ओर से आएगी, इस तरफ से नहीं। इसी बीच ट्रेन आ गई और कार से टकरा गई। प्रणय के अनुसार, हादसे के समय कार में वह अकेले थे। मौके पर एक बाइक सवार भी मौजूद था, जो समय रहते किनारे हो गया। उन्होंने कहा कि यदि बाइक सवार समय पर नहीं हटता, तो वह भी हादसे की चपेट में आ सकता था। प्रणय ने आरोप लगाया कि गेटमैन घटना के समय ही नहीं, बल्कि हादसे के बाद भी नशे की हालत में था।