पिता ने शराब नहीं दिलाई, तो टंकी पर चढ़ा युवक, बोला- 'पिता दूसरी शादी नहीं करवा रहे'

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक युवक जिसे शराब नहीं मिला तो टंकी पर चढ़ गया और दूसरी शादी करवाने की बात करने लगा। अर्जुन नगर में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब एक युवक नशे की हालात में 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया।

नाराज होकर जान देने की बात कहने लगा युवक अर्जुन नगर निवासी दीपक उर्फ राहुल पुत्र लक्ष्मण बागोरा शराब न मिलने पर कुदने के इरादे से पानी की टंकी पर जा चढ़ा। युवक ने शराब अपने पिता से मांगी थी। पिता ने मना किया तो वह नाराज होकर जान देने की बात कहता हुआ टंकी पर चढ़ गया।