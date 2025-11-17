मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पिता ने शराब नहीं दिलाई, तो टंकी पर चढ़ा युवक, बोला- 'पिता दूसरी शादी नहीं करवा रहे'

    मध्य प्रदेश के रतलाम से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक युवक जिसे शराब नहीं मिला तो टंकी पर चढ़ गया और दूसरी शादी करवाने की बात करने लगा। अर्जुन नगर में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब एक युवक नशे की हालात में 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 06:39:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 06:39:52 PM (IST)
    पिता ने शराब नहीं दिलाई, तो टंकी पर चढ़ा युवक, बोला- 'पिता दूसरी शादी नहीं करवा रहे'
    पिता ने शराब नहीं दिलाई, तो टंकी पर चढ़ा युवक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक युवक जिसे शराब नहीं मिला तो टंकी पर चढ़ गया और दूसरी शादी करवाने की बात करने लगा। अर्जुन नगर में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब एक युवक नशे की हालात में 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया।

    नाराज होकर जान देने की बात कहने लगा युवक

    अर्जुन नगर निवासी दीपक उर्फ राहुल पुत्र लक्ष्मण बागोरा शराब न मिलने पर कुदने के इरादे से पानी की टंकी पर जा चढ़ा। युवक ने शराब अपने पिता से मांगी थी। पिता ने मना किया तो वह नाराज होकर जान देने की बात कहता हुआ टंकी पर चढ़ गया।


    पुलिस की सहायता से रेस्क्यू कर नीचे उतारा गया

    सूचना पर थाना स्टेशन रोड प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन, एएसआइ बबलू डागा, प्रधान आरक्षक ऐल्क्जेंडर राय व बल मौके पर पहुंचा। युवक को स्थानीय युवकों ने पुलिस की सहायता से रेस्क्यू कर नीचे उतारा। दीपक को जब नीचे उतारा तो उसने पुलिस से परिवार द्वारा दूसरी शादी नहीं कराने की बात भी बताई।

    इसे भी पढ़ें... MP Top News: भोपाल में BLO और सुपरवाइजर सस्पेंड, सीहोर अस्पताल में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, ओंकारेश्वर में बंद

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.