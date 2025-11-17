MP Top News: भोपाल में BLO और सुपरवाइजर सस्पेंड, सीहोर अस्पताल में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, ओंकारेश्वर में बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के सात विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम किया जा रहा है। इसके तहत 2029 BLO को मतदाताओं को गणना पत्रक देने के साथ ही उन्हें भरवाकर डिजिटाइज्ड भी करना है। इसी कार्य की समीक्षा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने रविवार देर रात की तो एक सुपरवाइजर व बीएलओ की लापरवाही सामने आई है। इस पर कलेक्टर ने देर रात ही दोनों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...