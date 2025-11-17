मेरी खबरें
    MP Top News Today: दिल्ली ब्लास्ट मामले में चर्चा में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दकी के भाई हमूद सिद्दकी को महू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में SIR समीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई जिसके बाद कलेक्टर ने BLO और सुपरवाइजर को सस्पेंड किया गया है।

    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 05:56:39 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 05:56:39 PM (IST)
    MP Top News: भोपाल में BLO और सुपरवाइजर सस्पेंड, सीहोर अस्पताल में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, ओंकारेश्वर में बंद
    MP Top News: एमपी की 6 बजे की बड़ी खबरें।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के सात विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम किया जा रहा है। इसके तहत 2029 BLO को मतदाताओं को गणना पत्रक देने के साथ ही उन्हें भरवाकर डिजिटाइज्ड भी करना है। इसी कार्य की समीक्षा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने रविवार देर रात की तो एक सुपरवाइजर व बीएलओ की लापरवाही सामने आई है। इस पर कलेक्टर ने देर रात ही दोनों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

    2. दिल्ली ब्लास्ट मामले में चर्चा में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दकी के भाई हमूद सिद्दकी को महू पुलिस ने रविवार को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जवाद सिद्दकी को भी रविवार को महू न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...


    3. सीहोर जिले में जातिगत उत्पीड़न और बढ़ती हिंसक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताज़ा मामला जिला मुख्यालय का है, जहां एक दलित टेंट कारोबारी युवक और उसके पिता के साथ अस्पताल परिसर में ही खुलेआम मारपीट की गई। हैरानी की बात यह है कि घटना उस वक्त हुई जब पुलिस मौके पर मौजूद थी। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

    4. भाजपा के राष्ट्रीय कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अमरकंटक से लौटते समय भाजपा के शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे के आवास पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहां की अब परिवारवाद का लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

    5. 7 से 16 नवंबर तक बागेश्वर महाराज ने 150 किलोमीटर की बागेश्वर बांके बिहारी मिलन पदयात्रा करने के बाद धाम पहुंचे। धाम की सीमा में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वहां पुष्प वर्षा और डीजे, ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद सोमवार को सुबह जैसे ही बागेश्वर धाम के महंत बागेश्वर धाम गड़ा की सीमा में दाखिल हुए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

    6. ओंकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक के लिए ब्रम्हपुरी में प्रस्तावित जगह को लेकर विरोध अब आंदोलन तक पहुंच गया है। स्थानीय लोगों द्वारा दुकान और कारोबार बंद रखकर विरोध जताया जा रहा है। सोमवार को सुबह से ब्रह्मपुरी सहित विभिन्न क्षेत्र में दुकाने और होटल में नहीं खुली। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

