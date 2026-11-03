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रतलाम में नाबालिग से दुष्कर्म... तनवीर ने 'तन्नु' बनकर की दोस्ती, घर में घुसकर किया रेप; गिरफ्तार

औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय हिंदू किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित विरियाखेड़ी निवासी तनवीर पुत्र रफीक अब्बासी ने किशोरी से पहचान छिपाकर संपर्क बढ़ाया था।

By Jaydeep GurjarEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 10:26:18 PM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 10:26:18 PM (IST)
रतलाम में नाबालिग से दुष्कर्म... तनवीर ने 'तन्नु' बनकर की दोस्ती, घर में घुसकर किया रेप; गिरफ्तार
रतलाम में नाबालिग से दुष्कर्म

HighLights

  1. तन्नु नाम बताकर की दोस्ती, घर में घुसकर किया दुष्कर्म
  2. शोर सुनकर भाई और पड़ोसियों ने आरोपित को रंगे हाथ पकड़ा
  3. पॉक्सो और मप्र धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय हिंदू किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित विरियाखेड़ी निवासी तनवीर पुत्र रफीक अब्बासी ने किशोरी से पहचान छिपाकर संपर्क बढ़ाया था। अपना नाम तन्नु बताकर किशोरी से बातचीत शुरू की। करीब एक महीने तक पीछा करने और फोन पर बातचीत के बाद एक नवंबर को वह किशोरी के घर पहुंच गया।

उस समय किशोरी घर में अकेली थी। तनवीर ने जबरन घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने पर पहुंचे भाई और पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तनवीर को गिरफ्तार किया। सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया।


नाम बदलकर की दोस्ती, घर में अकेला पाकर किया दुष्कर्म

किशोरी ने पुलिस को बताया कि करीब एक महीने पहले वह जामफल के खेत में काम करने जाती थी। इस दौरान एक युवक वहां आता-जाता था और उसका पीछा करता था। रास्ते में रोककर उसने बातचीत करने और मिलने की इच्छा जताई। किशोरी ने उसे पीछा करने से मना किया, लेकिन वह लगातार संपर्क करने की कोशिश करता रहा। युवक ने अपना नाम तन्नु बताकर मोबाइल नंबर दिया। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी।

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दोपहर करीब 12:30 बजे युवक ने फोन कर किशोरी को मिलने बुलाया। उसके नहीं जाने पर वह कुछ देर बाद घर पहुंच गया। किशोरी को अकेला पाकर वह अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने किशोरी के साथ जबरदस्ती की और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी की आवाज सुनकर उसका भाई घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर पहुंचा। भाई को देखकर युवक भागने लगा, लेकिन भाई और पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया।

पॉक्सो, एससी-एसटी और मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज

थाना प्रभारी अमित कोरी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया है।

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