रतलाम में टैंकर के पहियों के बीच में लेटा युवक; मौत, सीसीटीवी में कैद हुई छह सेकंड की घटना

नईदुनिया न्यूज, बड़ावदा (रतलाम) : जावरा-उज्जैन मार्ग पर चापाखेड़ा फंटे के समीप भारत पेट्रोल पंप के सामने मंगलवार को 28 वर्षीय मांगीलाल पुत्र प्रभुलाल प्रजापत निवासी ग्राम गुर्जर बरड़िया का शव सड़क पर मिला। शुरुआत में आशंका थी कि युवक किसी वाहन की चपेट में आने से मारा गया। बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में वह खड़े टैंकर के पिछले पहिए के आगे खुद लेटता दिखाई दे रहा है। इसके बाद टैंकर आगे बढ़ता है और पहिया उसके ऊपर से गुजर जाता है।

सीसीटीवी फुटेज में 00:35 सेकंड तक युवक टैंकर के पिछले पहियों के पास खड़ा दिखाई देता है। 00:36 से 00:38 सेकंड के बीच टैंकर रुका रहता है और युवक नीचे झुककर पिछले पहिए के ठीक आगे सड़क पर लेट जाता है। 00:38 सेकंड पर वह पहिए के सामने जमीन पर सीधा लेटा हुआ दिखाई देता है।