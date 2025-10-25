जमीन के विवाद में भाई की छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया, एमपी के रतलाम की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। सरवन थाना क्षेत्र के ग्राम गराड़ में शुक्रवार रात जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 30 वर्षीय संतोष पुत्र उदा दामा के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या करने वाले बड़े भाई आरोपित मोहन दामा को शनिवार सुबह घर से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात करीब 7:30 बजे संतोष अपने घर के बाहर खटिया पर बैठा था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई मोहन घर पहुंचा। नशे की हालत में मोहन ने संतोष के साथ हाथापाई शुरू कर दी और उसके ऊपर बैठ गया। दोनों के बीच झड़प हुई और मोहन ने संतोष का गला दबा दिया। रात में स्वजन संतोष को लेकर सैलाना के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।