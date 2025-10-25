मेरी खबरें
    जमीन के विवाद में भाई की छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया, एमपी के रतलाम की घटना

    मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के गराड़ गांव में जमीन के विवाद ने भाई ने भाई को मार दिया। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है, जिसमें शराब के नशे में एक भाई अपने छोटे भाई के घर पहुंचा और उससे मारपीट करने के बाद छाती पर बैठ गया। इस दौरान उसने छोटे भाई का गला दबा दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 02:09:10 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 03:24:34 PM (IST)
    एमपी के रतलाम जिले में जमीन के लिए भाई ने कर दी भाई की हत्या।

    HighLights

    1. बड़े भाई ने शराब के नशे में छोटे भाई को मार दिया।
    2. पुलिस ने बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
    3. बड़े भाई का कहना था कि उसे जमीन कम मिली है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। सरवन थाना क्षेत्र के ग्राम गराड़ में शुक्रवार रात जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 30 वर्षीय संतोष पुत्र उदा दामा के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या करने वाले बड़े भाई आरोपित मोहन दामा को शनिवार सुबह घर से गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात करीब 7:30 बजे संतोष अपने घर के बाहर खटिया पर बैठा था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई मोहन घर पहुंचा। नशे की हालत में मोहन ने संतोष के साथ हाथापाई शुरू कर दी और उसके ऊपर बैठ गया। दोनों के बीच झड़प हुई और मोहन ने संतोष का गला दबा दिया। रात में स्वजन संतोष को लेकर सैलाना के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।


    रात करीब 12 बजे सैलाना स्वास्थ्य केंद्र से सरवन थाना पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को स्वास्थ्य केंद्र में ही रखा गया और शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू की है।

    जमीन बंटवारे को लेकर हुआ दोनों में विवाद

    जांच में सामने आया है कि जिसकी हत्या हुई वह शादीशुदा था और उसके तीन बच्चे हैं। माता-पिता भी साथ रहते हैं। करीब पांच साल पहले दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा हुआ था। इसके बाद बड़े भाई मोहन का कहना था कि उसके हिस्से में जमीन कम आई है। इसी बात को लेकर शुक्रवार रात दोनों में विवाद हुआ, जो हत्या तक पहुंच गया।

