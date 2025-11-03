मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 08:42:23 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 08:42:23 AM (IST)
    MP: दूध वाहन टकराया तो पीछा कर युवक को मारे चाकू, पसली और पीठ पर किए वार
    दूध वाहन टकराया तो पीछा कर युवक को मारे चाकू

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। थाना माणकचौक क्षेत्र के शांतिनगर पानी की टंकी के पास रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब दूध वितरण कर रहे एक युवक पर दो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। मामला दूध वाहन की टक्कर को लेकर शुरू हुए विवाद का है। घायल युवक को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    क्या है पूरी घटना

    जानकारी के अनुसार, 24 वर्षीय प्रदीप पुत्र मुकेश गुर्जर, निवासी धबाई जी का वास, रविवार शाम करीब सात बजे दूध वितरण के लिए बाइक से निकला था। इसी दौरान हरमाला रोड पर उसकी बाइक की टक्कर आरोपित मोहित उर्फ मयूर पुत्र गेंदालाल माली और उसके एक साथी से हो गई। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई। प्रदीप वहां से आगे निकल गया, लेकिन मोहित और उसका साथी बाइक से उसका पीछा करते हुए शांतिनगर पानी की टंकी के पास पहुंचे।


    चाकू से किया वार

    दोनों ने प्रदीप को रोककर पहले मारपीट की और फिर चाकू से उसकी पसली और पीठ पर वार कर दिए। आसपास मौजूद लोगों ने बीचबचाव किया तो दोनों हमलावर वहां से भाग गए। घायल प्रदीप ने अपने भाई विक्रम को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद परिवारजन पहुंचे और उसे जिला अस्पताल ले गए। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है।

