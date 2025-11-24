रतलाम में विधायक ऑफिस के ऊपर बने मकान में लाखों की चोरी, सोते दंपती के कमरे से 13 तोला सोना साफ

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रविवार–सोमवार देर रात कलेक्ट्रेट, डीआईजी और एसपी कार्यालय के समीप चोरों ने रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर के कार्यालय और उसके ऊपर स्थित टेंट व्यवसायी अनिल भटनागर के मकान को निशाना बनाया। चोर विंडो एसी की जाली काटकर कमरे में घुसे, दरवाज़ा अंदर से बंद कर आराम से अलमारी तोड़ी और 13 तोला सोना, चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए, जबकि दंपती घर में ही सोए थे। चोरों ने नीचे विधायक कार्यालय में भी ताले तोड़कर दस्तावेज़ खंगाले, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया और एफएसएल टीम व एसपी अमित कुमार मौके पर पहुंचे।

क्या है मामला अनिल भटनागर ने बताया कि रविवार रात करीब 11.30 बजे मैं हाल में टीवी देखते हुए सो गया था। पत्नी पास के ही बेडरूम में मुझसे पहले सो चुकी थी। घर का दूसरा बेडरूम खाली पड़ा था। दो बेट उत्कर्ष और अदम्य हैं। उत्कर्ष पुणे में आईटी सेक्टर में इंजीनियर है, जबकि छोटा बेटा अदम्य हरियाणा के मानेसर से एमबीए कर रहा है। पत्नी अर्चना कलेक्टर कार्यालय में अल्पबचत अधिकारी के पद पर पदस्थ है।