    रतलाम में विधायक ऑफिस के ऊपर बने मकान में लाखों की चोरी, सोते दंपती के कमरे से 13 तोला सोना साफ

    रविवार–सोमवार देर रात कलेक्ट्रेट, डीआईजी और एसपी कार्यालय के समीप चोरों ने रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर के कार्यालय और उसके ऊपर स्थित टेंट व्यवसायी अनिल भटनागर के मकान को निशाना बनाया। चोर विंडो एसी की जाली काटकर कमरे में घुसे, दरवाज़ा अंदर से बंद कर आराम से अलमारी तोड़ी और 13 तोला सोना, चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए।

    By vivek bafna
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 11:58:29 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 11:58:29 PM (IST)
    मकान में लाखों की चोरी

    HighLights

    1. चोरों ने व्यवसायी अनिल भटनागर के मकान को निशाना बनाया
    2. 13 तोला सोना, चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार
    3. वारदात के समय चोरों ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रविवार–सोमवार देर रात कलेक्ट्रेट, डीआईजी और एसपी कार्यालय के समीप चोरों ने रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर के कार्यालय और उसके ऊपर स्थित टेंट व्यवसायी अनिल भटनागर के मकान को निशाना बनाया। चोर विंडो एसी की जाली काटकर कमरे में घुसे, दरवाज़ा अंदर से बंद कर आराम से अलमारी तोड़ी और 13 तोला सोना, चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए, जबकि दंपती घर में ही सोए थे। चोरों ने नीचे विधायक कार्यालय में भी ताले तोड़कर दस्तावेज़ खंगाले, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया और एफएसएल टीम व एसपी अमित कुमार मौके पर पहुंचे।

    क्या है मामला

    अनिल भटनागर ने बताया कि रविवार रात करीब 11.30 बजे मैं हाल में टीवी देखते हुए सो गया था। पत्नी पास के ही बेडरूम में मुझसे पहले सो चुकी थी। घर का दूसरा बेडरूम खाली पड़ा था। दो बेट उत्कर्ष और अदम्य हैं। उत्कर्ष पुणे में आईटी सेक्टर में इंजीनियर है, जबकि छोटा बेटा अदम्य हरियाणा के मानेसर से एमबीए कर रहा है। पत्नी अर्चना कलेक्टर कार्यालय में अल्पबचत अधिकारी के पद पर पदस्थ है।


    सुबह 05 बजे पत्नी अर्चना स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने के लिए उठी तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ है। अर्चना ने दरवाज़ा लगा देख मुझे जगाया। जागने के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला। जोर से झटका देने पर दरवाज़ा खुल गया। अंदर देखा तो अलमारी खुली हुई थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में सोने की चेन, कड़ा, अंगूठी व पक्का सोना मिलाकर करीब 13 तोला सोना था। इसके अलावा चांदी के सिक्के, पायजब, बिछिया, ग्लास व 10 हजार रुपये थे, जो चोर ले गए।

    इधर विधायक डामर के पीए अनिल पांचाल व कर्मचारी भी कार्यालय पहुंचे। चोरों ने विधायक कार्यालय की अलमारी में रखे दस्तावेजों को बिखेर दिया था।

    विंडो एसी की जाली काटकर घुसे

    भटनागर ने बताया कि चोर कमरे में विंडो एसी के ऊपर लगी लोहे की जाली को कटर से काटकर अंदर घुसे। वारदात के समय चोरों ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। भटनागर के बेटे उत्कर्ष का मार्च में विवाह होना है। उसी के लिए उन्होंने सोना खरीदा था। घर में सात सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी। उत्कर्ष दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए एक-दो दिन में रतलाम आने वाला था। तब आकर कैमरे सुधारने की बात हुई थी, लेकिन उससे पहले चोरी हो गई। चोर घर की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पासपोर्ट, आधार आदि रखे दस्तावेजों की फाइल घर के पिछले हिस्से में फेंककर चले गए। मकान के पीछे और आसपास का हिस्सा खाली पड़ा है और झाड़ियां उगी हुई हैं।

    पुलिस की गश्त पर उठे सवाल, लगातार हो रही चोरी

    शहर में बढ़ती चोरियों के बीच एक दिन पहले ही एसपी अमित कुमार ने रात में अधिकारियों के साथ गश्त की थी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए निर्देश जारी किए थे। घटनास्थल के पास ही कलेक्टर, डीआईजी व एसपी कार्यालय है। पुलिस की एक टीम सीसीटीवी की जांच कर रही है, लेकिन देर शाम तक चोरों के आने या जाने के कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगे। एसपी की एसआईटी 09 अक्टूबर को अष्टविनायक कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है।

