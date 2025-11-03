मेरी खबरें
    MP: रतलाम में शराब के लिए रुपये नहीं देने पर नाबालिग पर चाकू से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

    थाना औद्योगिक क्षेत्र के जवाहर नगर इलाके में 26 अक्टूबर की रात नाबालिग पर चाकू से जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शराब पीने के लिए रुपये मांगे थे, मना करने पर उस पर हमला कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 08:53:07 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 08:53:07 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। थाना औद्योगिक क्षेत्र के जवाहर नगर इलाके में 26 अक्टूबर की रात नाबालिग पर चाकू से जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शराब पीने के लिए रुपये मांगे थे, मना करने पर उस पर हमला कर दिया।

    फरियादी युवराज सिंह, निवासी जवाहर नगर, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे वह अपने दोस्त की दुकान पर बैठा था। तभी नेपाली उर्फ जफर अपने साथी गुट्टू और अन्य के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने शराब पीने के लिए रुपये मांगे। जब रुपये देने से इंकार किया गया, तो नेपाली उर्फ जफर ने गालियां दीं और चाकू से वार कर दिया, जिससे युवराज घायल हो गया।


    पुलिस ने क्या कहा

    एसपी अमित कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र सत्येंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी समीर उर्फ मार्बल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, नेपाली उर्फ जफर निवासी पीएनटी कॉलोनी और गट्टू निवासी विनोबा नगर की तलाश की जा रही है।

