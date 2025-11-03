MP: रतलाम में शराब के लिए रुपये नहीं देने पर नाबालिग पर चाकू से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। थाना औद्योगिक क्षेत्र के जवाहर नगर इलाके में 26 अक्टूबर की रात नाबालिग पर चाकू से जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शराब पीने के लिए रुपये मांगे थे, मना करने पर उस पर हमला कर दिया।

फरियादी युवराज सिंह, निवासी जवाहर नगर, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे वह अपने दोस्त की दुकान पर बैठा था। तभी नेपाली उर्फ जफर अपने साथी गुट्टू और अन्य के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने शराब पीने के लिए रुपये मांगे। जब रुपये देने से इंकार किया गया, तो नेपाली उर्फ जफर ने गालियां दीं और चाकू से वार कर दिया, जिससे युवराज घायल हो गया।