    MP: ट्रेन में अवैध वेंडरों का आतंक, पानी के दाम कम करने को कहने पर मारी चाकू, आरोपी हिरासत में

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 11:49:03 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 12:09:17 AM (IST)
    MP: ट्रेन में अवैध वेंडरों का आतंक, पानी के दाम कम करने को कहने पर मारी चाकू, आरोपी हिरासत में
    पानी के दाम कम करने को कहने पर मारी चाकू

    नईदुनिया प्रतिनिधि,रतलाम। मुंबई सेंट्रल से दिल्ली जाने वाली ट्रेन संख्या 09003 बंबई–शकूरबस्ती के बी-5 कोच में गुरुवार रात अटेंडर पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना दाहोद से ट्रेन रवाना होने के बाद की बताई जा रही है। अटेंडर ने पानी की बोतल और चाय तय दाम से अधिक रुपये में बेचने पर आपत्ति जताई थी। जिसके बाद आरोपित ने विवाद कर अटेंडर को चाकू से हमला कर दिया और कोच के टायलेट में छुप गया। रतलाम स्टेशन पहुंचने पर घायल को एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और चाकू मारने वाले नाबालिग को आरपीएफ और जीआरपी ने हिरासत में लिया। जीआरपी ने स्टेशन रोड निवासी 17 वर्षीय किशोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चाकू भी बरामद किया है।

    क्या है मामला

    पुलिस के अनुसार, फरियादी उत्तरप्रदेश के जिला कन्नौज में गुगरापुरा निवासी अभिषेक प्रताप सिंह ठेकेदार प्रदीप सिंह तोमर के अधीन अटेंडर के रूप में पदस्थ है। अभिषेक ट्रेन के बी-5 कोच में बेडशीट लगाने का काम कर रहा था। दाहोद से ट्रेन चलने के करीब एक घंटे बाद एक अज्ञात किशोर उससे झगड़ा करने लगा। अभिषेक ने बी-1 कोच में ड्यूटी कर रहे अपने भाई सचिन को बुलाया। दोनों जब बी-4 गेट के पास पहुंचे तो आरोपित गालियां देने लगा। मना करने पर उसने चाकू निकालकर अभिषेक के दाहिने कुल्हे पर वार कर दिया, जिससे खून बहने लगा। आरोपित ने धमकी देते हुए बोला आज छोड़ रहा हूं, अगली बार दिखा तो जान से मार दूंगा। थाना प्रभारी मोतीराम चौधरी ने बताया कि अटेंडर कि शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपित नाबालिग है। अवैध वेंडरिंग की जांच कर रहे है।


    आरोपी हिरासत में लिया गया

    अस्पताल में इलाज करवा रहे अभिषेक ने बताया कि ट्रेन दाहोद स्टेशन पार कर चुकी थी। बी-4 कोच में चाय बेचने वाले के पास कार्ड नहीं था और पानी भी बेच रहा था। मेरे भाई सचिन ने उससे कहा कि 20 रुपये में नहीं 15 रुपये में पानी की बोतल बेचो। इस पर उसने सचिन की गर्दन पकड़ी तो मैं बीच बचाव करने गया था। इसी दौरान उसने मुझे चाकू मार दिया और कहा जान से मार दूंगा लोकल का हूं मैं। आरोपित बड़ौदा से चढ़ा था। हमला करने के बाद आरोपित बी-14 कोच की ओर भाग गया और टायलेट में छुप गया। रतलाम में आरोपित को हिरासत में लिया गया।

    कोई जांच करने वाला नहीं

    अवैध वेंडरों द्वारा हमला करने का यह मामला नया नहीं है। इससे पहले 24 जून 2024 को जम्मूतवी एक्सप्रेस में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों में विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकुओं से हमला बोल दिया था। चाकूबाजी से यात्री भी भयभीत हो गए और हड़कंप मच गया था। चाकूबाजी में तीन अवैध वेंडर घायल हुए थे। इसके अलावा छोटी मोटी घटनाएं आए दिन होती रहती है। अवैध वेंडर चाकू लेकर ट्रेन में चढ़ रहे है, लेकिन इनकी जांच करने वाला कोई नहीं है।

