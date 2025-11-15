MP: ट्रेन में अवैध वेंडरों का आतंक, पानी के दाम कम करने को कहने पर मारी चाकू, आरोपी हिरासत में

नईदुनिया प्रतिनिधि,रतलाम। मुंबई सेंट्रल से दिल्ली जाने वाली ट्रेन संख्या 09003 बंबई–शकूरबस्ती के बी-5 कोच में गुरुवार रात अटेंडर पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना दाहोद से ट्रेन रवाना होने के बाद की बताई जा रही है। अटेंडर ने पानी की बोतल और चाय तय दाम से अधिक रुपये में बेचने पर आपत्ति जताई थी। जिसके बाद आरोपित ने विवाद कर अटेंडर को चाकू से हमला कर दिया और कोच के टायलेट में छुप गया। रतलाम स्टेशन पहुंचने पर घायल को एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और चाकू मारने वाले नाबालिग को आरपीएफ और जीआरपी ने हिरासत में लिया। जीआरपी ने स्टेशन रोड निवासी 17 वर्षीय किशोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चाकू भी बरामद किया है।

क्या है मामला पुलिस के अनुसार, फरियादी उत्तरप्रदेश के जिला कन्नौज में गुगरापुरा निवासी अभिषेक प्रताप सिंह ठेकेदार प्रदीप सिंह तोमर के अधीन अटेंडर के रूप में पदस्थ है। अभिषेक ट्रेन के बी-5 कोच में बेडशीट लगाने का काम कर रहा था। दाहोद से ट्रेन चलने के करीब एक घंटे बाद एक अज्ञात किशोर उससे झगड़ा करने लगा। अभिषेक ने बी-1 कोच में ड्यूटी कर रहे अपने भाई सचिन को बुलाया। दोनों जब बी-4 गेट के पास पहुंचे तो आरोपित गालियां देने लगा। मना करने पर उसने चाकू निकालकर अभिषेक के दाहिने कुल्हे पर वार कर दिया, जिससे खून बहने लगा। आरोपित ने धमकी देते हुए बोला आज छोड़ रहा हूं, अगली बार दिखा तो जान से मार दूंगा। थाना प्रभारी मोतीराम चौधरी ने बताया कि अटेंडर कि शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपित नाबालिग है। अवैध वेंडरिंग की जांच कर रहे है।