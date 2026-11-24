नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शादी का झांसा देकर 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग के गर्भवती होने के बाद आरोपित युवक ही उसे प्रसव के लिए जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र (एमसीएच) लेकर पहुंचा। यहां नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल से सूचना मिलने पर महिला थाना पुलिस पहुंची और पीड़िता के बयान दर्ज किए। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

मामला डीडीनगर थाना क्षेत्र का है। सोमवार शाम नाबालिग के पेट में तेज दर्द होने पर अजय निनामा उसे प्रसव के लिए एमसीएच लेकर पहुंचा था। अस्पताल से सूचना मिलने पर महिला थाना प्रभारी रेखा चौधरी पुलिस टीम के साथ पहुंचीं और पीड़िता के बयान दर्ज किए।