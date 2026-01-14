मेरी खबरें
    नशे में धुत युवकों ने MP पुलिस से की हाथापाई, वाहन चेकिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा; वीडियो वायरल

    MP News: रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस उप निरीक्षक के साथ धक्का-मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 11:57:49 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 12:00:28 AM (IST)
    MP में नशे में ट्रैक्टर चलाकर SI का कालर पकड़ा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रावटी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस उप निरीक्षक प्रेमसिंह हठिला के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है, जिसे लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

    तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली को रोका

    जानकारी के अनुसार, उप निरीक्षक प्रेमसिंह हठिला दो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ थाने के बाहर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही ट्रैक्टर-ट्राली को रोका गया। ट्रैक्टर चला रहा 26 वर्षीय मुन्नालाल और उसका 19 वर्षीय साथी ईश्वर पुलिस से बहस करने लगे।


    नशे में थे युवक, महिलाएं भी पहुंचीं

    बताया गया कि दोनों युवक शराब के नशे में थे। उन्हें छुड़ाने के लिए दो महिलाएं भी मौके पर पहुंच गईं और पुलिस से झूमाझटकी करने लगीं। इसी दौरान एक युवक ने उप निरीक्षक का कॉलर पकड़ लिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

    पुलिस ने मारपीट से किया इनकार

    पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों को पकड़कर थाने ले जाया। हालांकि, पुलिस ने धक्का-मुक्की और मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। रावटी थाना प्रभारी सुरेश गडरिया ने कहा कि वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है, वैसा घटनाक्रम नहीं हुआ।

    कानूनी कार्रवाई, वाहन जब्त

    पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली जब्त कर ली है और दोनों युवकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत FIR दर्ज की गई है। मामले की आगे जांच की जा रही है।

