National Cyber Helpline 1930 भी नहीं है सुरक्षित, कॉल ड्रॉप होते ही आया ठग का फोन, झांसे में आते-आते बचा शिकायतकर्ता

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 की कार्यप्रणाली को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने जैसे ही 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया तो कॉल अचानक ड्रॉप हो गई। हैरानी की बात यह रही कि कुछ ही मिनटों बाद एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आया, जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को नेशनल साइबर हेल्पलाइन का कर्मचारी बताया। हालांकि समय रहते सतर्क होने पर शिकायतकर्ता अपने साथ होने वाली ठगी से बच गया।

दरअसल शिकायतकर्ता धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए 12 दिसंबर को एसपी ऑफिस स्थित साइबर सेल पहुंचा था, वहां पर कोई नहीं मिला तो उसने बाहर बोर्ड पर लिखे 1930 पर चार से पांच बार कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। शाम 05:20 पर कॉल ड्राप होने के बाद 05:22 पर उसे एक अनजान नंबर से फोन आया।

ठग ने मांगा शुल्क कॉल पर दूसरी ओर से कहा गया कि आप 1930 पर फोन करने का प्रयास कर रहे थे। फिर ठग शिकायत सुनकर वाट्सएप पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के लेटर हेड पर अंग्रजी में शिकायत विवरण का पीडीएफ भेजता है। जिसमें एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन आफ इंडिया) द्वारा रिफंड के लिए शुल्क काटे जाने की जानकारी लिखी होती है। शिकायतकर्ता को दोबारा उसी नंबर से कॉल आता है और ठग झांसे में लेकर कहता है कि आपके रुपये होल्ड कर दिए गए हैं। रुपये वापस लेने के लिए पहले 1250 रुपये का शुल्क देना होगा। इसमें से 250 रुपये काट कर 1000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। शिकायतकर्ता शंका होने पर स्थानीय साइबर सेल के पास पहुंचा, जहां जांच में मामला फर्जी निकला। इस तरह कि शिकायत मिलने से साइबर सेल के अधिकारी भी सकते में आ गए।