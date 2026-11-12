रतलाम में करणी सेना की पैदल यात्रा पर बवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना समेत 27 अरेस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। यूजीसी के नए समानता विनियमों के विरोध में राजपूत करणी सेना की ओर से बुधवार को शुरू की जाने वाली स्वर्ण न्याय पैदल यात्रा पहले ही दिन हंगामे और पुलिस कार्रवाई के बीच उलझ गई। रतलाम से भोपाल तक प्रस्तावित इस यात्रा को अनुमति नहीं मिलने पर पुलिस ने यात्रा के प्रारंभ स्थल राजपूत बोर्डिंग पर ही कार्यकर्ताओं को रोक लिया।

विरोध और नारेबाजी के बीच पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। बाद में पुलिस ने राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सहित 27 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें शाम को एसडीएम कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

अनुमति न मिलने से राजपूत बोर्डिंग पर जुटी भीड़, पुलिस से झूमाझटकी दरअसल, श्री राजपूत करणी सेना ने 11 नवंबर से रतलाम से भोपाल तक स्वर्ण न्याय पैदल यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था। सुबह 11 बजे से ही कार्यकर्ता बोर्डिंग पर जुटने लगे थे। अन्य समाजों के वरिष्ठजन भी समर्थन में वहां पहुंचे। करीब दोपहर 12.40 बजे जैसे ही कार्यकर्ताओं ने यात्रा शुरू करने का प्रयास किया, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। इस पर कार्यकर्ता नाराज हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच राजपूत बोर्डिंग का पिछला गेट खोलकर कुछ कार्यकर्ताओं ने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मुख्य मार्ग पर पहुंचते ही उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बहस के साथ झूमाझटकी भी हुई।