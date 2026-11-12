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रतलाम में करणी सेना की पैदल यात्रा पर बवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना समेत 27 अरेस्ट

यूजीसी के नए समानता विनियमों के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना की ओर से बुधवार को शुरू की जाने वाली स्वर्ण न्याय पैदल यात्रा पहले ही दिन हंगामे और पुलिस कार्रवाई के बीच उलझ गई।

By narendra joshiEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 12:12:13 AM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 12:12:13 AM (IST)
रतलाम में करणी सेना की पैदल यात्रा पर बवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना समेत 27 अरेस्ट
गिरफ्तारी के दौरान एएसपी विवेक लाल से नाराजगी जताते श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना।

HighLights

  1. भोपाल कूच से पहले ही रोकी करणी सेना की यात्रा
  2. यूजीसी समानता विनियमों का विरोध
  3. राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 27 को जेल भेजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। यूजीसी के नए समानता विनियमों के विरोध में राजपूत करणी सेना की ओर से बुधवार को शुरू की जाने वाली स्वर्ण न्याय पैदल यात्रा पहले ही दिन हंगामे और पुलिस कार्रवाई के बीच उलझ गई। रतलाम से भोपाल तक प्रस्तावित इस यात्रा को अनुमति नहीं मिलने पर पुलिस ने यात्रा के प्रारंभ स्थल राजपूत बोर्डिंग पर ही कार्यकर्ताओं को रोक लिया।

विरोध और नारेबाजी के बीच पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। बाद में पुलिस ने राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सहित 27 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें शाम को एसडीएम कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।


अनुमति न मिलने से राजपूत बोर्डिंग पर जुटी भीड़, पुलिस से झूमाझटकी

दरअसल, श्री राजपूत करणी सेना ने 11 नवंबर से रतलाम से भोपाल तक स्वर्ण न्याय पैदल यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था। सुबह 11 बजे से ही कार्यकर्ता बोर्डिंग पर जुटने लगे थे। अन्य समाजों के वरिष्ठजन भी समर्थन में वहां पहुंचे। करीब दोपहर 12.40 बजे जैसे ही कार्यकर्ताओं ने यात्रा शुरू करने का प्रयास किया, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया।

इस पर कार्यकर्ता नाराज हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच राजपूत बोर्डिंग का पिछला गेट खोलकर कुछ कार्यकर्ताओं ने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मुख्य मार्ग पर पहुंचते ही उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बहस के साथ झूमाझटकी भी हुई।

मकराना लोकेंद्र टॉकीज होते हुए निकले, न्यूरोड पर पुलिस ने पकड़ा

इसी बीच श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना भी मौके पर पहुंच गए। करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर चलता रहा। इसके बाद मकराना कुछ साथियों के साथ लोकेंद्र टॉकीज होते हुए न्यूरोड की ओर पैदल निकल गए।

इधर, राजपूत बोर्डिंग पर रोके गए कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए। पुलिस ने बोर्डिंग पर मौजूद कार्यकर्ताओं और न्यूरोड पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सभी को पुलिस वाहनों से सैलाना थाने पहुंचाया।

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सैलाना थाने पहुंचे अधिकारी, एसडीएम कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल

दोपहर करीब 3 बजे हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को सैलाना थाने लाया गया। यहां एसडीएम शहर तरुण जैन, एएसपी राकेश पंद्रो और सीएसपी सत्येंद्र सिंह घनघोरिया भी पहुंचे। पुलिस की कार्रवाई के बाद शाम करीब 5 बजे मकराना सहित कार्यकर्ताओं को एसडीएम रतलाम कोर्ट में पेश किया गया।

उद्देश्य पूरा होने तक जारी रहेगा आंदोलन, फिर शुरू करेंगे यात्रा

श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि यूजीसी के नए समानता विनियमों के विरोध में शुरू की गई स्वर्ण न्याय पैदल यात्रा का उद्देश्य पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। छूटते ही भोपाल के लिए यात्रा दोबारा शुरू करेंगे। 10 जनवरी को दिल्ली के लिए भी पैदल यात्रा निकाली जाएगी।

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