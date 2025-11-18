MP: चौकी प्रभारी से शराब की बोतल मांगना मीडिया प्रभारी को पड़ा भारी, पार्टी ने जारी किया नोटिस

नईदुनिया न्यूज, सलामतपुर। भारतीय जनता पार्टी सलामतपुर मंडल के मीडिया प्रभारी हरिओम साहू अम्बाडी द्वारा गत दिवस दीवानगंज पुलिस चौकी प्रभारी को फोन कर शराब की बोतल मांगने के संबंध में एक ऑडियो सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, जो भाजपा संगठन के आदर्श आचरण के विरुद्ध है। इससे पार्टी की छवि पर विपरीत असर पड़ा है।

नोटिस देकर जवाब मांगा भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए जिला अनुशासन समिति के संयोजक राकेश तोमर को निर्देश दिए कि संबंधित मीडिया प्रभारी को नोटिस देकर जवाब मांगा जाए, क्योंकि उनका यह कदाचरण पार्टी की छवि को धूमिल करने वाला है।