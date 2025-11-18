मेरी खबरें
    MP: चौकी प्रभारी से शराब की बोतल मांगना मीडिया प्रभारी को पड़ा भारी, पार्टी ने जारी किया नोटिस

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 04:14:19 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 04:18:40 AM (IST)
    नईदुनिया न्यूज, सलामतपुर। भारतीय जनता पार्टी सलामतपुर मंडल के मीडिया प्रभारी हरिओम साहू अम्बाडी द्वारा गत दिवस दीवानगंज पुलिस चौकी प्रभारी को फोन कर शराब की बोतल मांगने के संबंध में एक ऑडियो सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, जो भाजपा संगठन के आदर्श आचरण के विरुद्ध है। इससे पार्टी की छवि पर विपरीत असर पड़ा है।

    नोटिस देकर जवाब मांगा

    भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए जिला अनुशासन समिति के संयोजक राकेश तोमर को निर्देश दिए कि संबंधित मीडिया प्रभारी को नोटिस देकर जवाब मांगा जाए, क्योंकि उनका यह कदाचरण पार्टी की छवि को धूमिल करने वाला है।


    मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला अनुशासन समिति के संयोजक राकेश तोमर ने जिला अध्यक्ष शर्मा के निर्देशानुसार सलामतपुर मंडल के मीडिया प्रभारी हरिओम साहू को नोटिस देते हुए तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हरिओम साहू के खिलाफ सख्त संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    कार्यालय को देना सुनिश्चित किया गया

    इसके अलावा सलामतपुर मंडल अध्यक्ष रितेश अग्रवाल को भी नोटिस के माध्यम से आगाह किया गया है कि उनके मंडल के मीडिया प्रभारी द्वारा इस प्रकार का कदाचरण किया गया जिसकी सूचना उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष या जिला कार्यालय को समय पर क्यों नहीं दी। उनसे भी इस विषय में जवाब कार्यालय को देना सुनिश्चित किया गया है।

    इस संबंध में सूचना के तौर पर एक-एक प्रति प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय सांसद, संभागीय संगठन प्रभारी, जिला संगठन प्रभारी तथा भाजपा के समस्त विधायकों को भी भेजी गई है।

