रतलाम में दादा के घर चोरी करने पहुंचे 4 दोस्त... एक हुआ घायल, जंगल में फेंक भागे साथी, अब मिला कंकाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शनिवार को रावटी क्षेत्र के जंगल में मिला मानव कंकाल 20 वर्षीय गोलू कटारा का होने की पुष्टि हुई है। गोलू अपने तीन दोस्तों के साथ चोरी करने बिलड़ी गांव में दोस्त बाबू गामड़ के दादा मड़िया गामड़ के घर पहुंचा था। वहां दादा के विरोध करने पर हाथापाई के दौरान चाकू गोलू की गर्दन के पास लग गया।

खून बहने पर वह जान बचाकर भागा, लेकिन करीब 100 मीटर दूर पहाड़ी के पास गिर पड़ा। उसके तीनों दोस्त उसे मृत समझकर जंगल की खाई में झाड़ियों के बीच छोड़कर भाग गए। इस दौरान उसकी मौत हो गई। गोलू की बहन ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान की। हालांकि डीएनए जांच के बाद ही आधिकारिक पुष्टि होगी।

दोस्त ने ही रची थी अपने दादा के घर चोरी की साजिश थाना प्रभारी मनीष डावर ने बताया कि बिलड़ी निवासी 22 वर्षीय बाबूलाल पुत्र शंभू गामड़ की अपने दादा 68 वर्षीय मड़िया पुत्र गोबा गामड़ से नहीं बनती थी। दादा के पास चांदी के जेवर होने की जानकारी थी। इसी वजह से बाबू ने 30 अक्टूबर को उनके घर चोरी की योजना बनाई। उसने अपने दोस्त 20 वर्षीय अनिल पुत्र हरीश मुनिया, 20 वर्षीय संजय पुत्र रायसिंह गरवाल निवासी बिलड़ी व मृतक गोलू कटारा के साथ बैठकर शराब पी और फिर दादा के खेत पर बने मकान की ओर निकले। घर से करीब 50 मीटर पहले जूते-चप्पल उतारे और बाइक खड़ी कर पैदल पहुंचे। बाबू और अनिल कुछ दूरी पर रुक गए, जबकि गोलू और संजय को चाकू देकर दादा के घर भेजा। गोलू ने दरवाजा खटखटाया। मड़िया गामड़ ने दरवाजा खोला तो गोलू ने उनसे माचिस मांगी। दादा माचिस लेने अंदर गए, तभी गोलू पीछे से पहुंचा और उनका मुंह दबाकर गर्दन पर चाकू लगा दिया। उसने घर में रखे रुपये मांगे और नहीं देने पर गला काटने की धमकी दी। इसी दौरान संजय घर में सामान तलाशने लगा।