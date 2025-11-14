मेरी खबरें
    इंदौर-इच्छापुर रोड पर भीषण हादसा, बाइक को पीछे से वाहन ने मारी टक्कर, दो दोस्तों की मौत, एक गंभीर

    MP Road Accident: शुक्रवार दोपहर इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर बड़वाह के पास एक वाहन ने पीछे से टकराकर बाइक सवार तीन युवकों को हादसे का शिकार बना दिया। पुनासा तहसील के ग्राम गोराडिया निवासी रोहन (17), अमन (18) और विजय (22) इंदौर से अपने गांव लौट रहे थे जब भीषण टक्कर से वे दूर जा गिरे।

    By vishal anand chhatiye
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 09:50:28 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 09:57:13 PM (IST)
    Road Accident: हादसे में मृतक रोहन (बाएं) और विजय (दाएं) की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. अमन गंभीर रूप से घायल, इंदौर अस्पताल में इलाज जारी।
    2. शाम छह बजे विजय का पोस्टमार्टम, शव परिजनों को सौंपा।
    3. घायलों को इलाज हेतु बड़वाह अस्पताल ले जाया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन: बड़वाह से गुजरने वाली इंदौर-इच्छापुर रोड पर शुक्रवार को वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से दो ने दम तोड़ दिया। एक घायल युवक का इलाज इंदौर के अस्पताल में जारी है।

    जानकारी के अनुसार, पुनासा तहसील के ग्राम गोराडिया (रिछफल) निवासी रोहन (17), अमन (18) और विजय (22) इंदौर में केटरिंग का काम करते थे। शुक्रवार दोपहर वे इंदौर से अपने गांव लौट रहे थे।बड़वाह के पास इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर पीछे से आ रहे एक वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।


    टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सड़क किनारे जा गिरी और तीनों युवक दूर जा गिरे।हादसे में विजय की मौके पर ही मौत हो गई। रोहन और अमन गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को बड़वाह सिविल अस्पताल ले जाया गया।

    प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया। शाम करीब छह बजे विजय का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। रात में मिली जानकारी के अनुसार, इंदौर पहुंचते ही घायल रोहन ने भी दम तोड़ दिया। अमन का इलाज इंदौर के अस्पताल में जारी है।

