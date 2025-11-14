इंदौर-इच्छापुर रोड पर भीषण हादसा, बाइक को पीछे से वाहन ने मारी टक्कर, दो दोस्तों की मौत, एक गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन: बड़वाह से गुजरने वाली इंदौर-इच्छापुर रोड पर शुक्रवार को वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से दो ने दम तोड़ दिया। एक घायल युवक का इलाज इंदौर के अस्पताल में जारी है।

जानकारी के अनुसार, पुनासा तहसील के ग्राम गोराडिया (रिछफल) निवासी रोहन (17), अमन (18) और विजय (22) इंदौर में केटरिंग का काम करते थे। शुक्रवार दोपहर वे इंदौर से अपने गांव लौट रहे थे।बड़वाह के पास इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर पीछे से आ रहे एक वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सड़क किनारे जा गिरी और तीनों युवक दूर जा गिरे।हादसे में विजय की मौके पर ही मौत हो गई। रोहन और अमन गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को बड़वाह सिविल अस्पताल ले जाया गया।

प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया। शाम करीब छह बजे विजय का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। रात में मिली जानकारी के अनुसार, इंदौर पहुंचते ही घायल रोहन ने भी दम तोड़ दिया। अमन का इलाज इंदौर के अस्पताल में जारी है।