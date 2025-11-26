रतलाम में शिक्षिका के हत्यारे का शॉर्ट एनकाउंटर, भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर मीराकुटी में सेवानिवृत शिक्षिका सरला धनेतवाल की हत्या के आरोपित का पुलिस ने मंगलवार–बुधवार रात शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। आरोपित को पकड़ने के दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जो उसके पैर में लगी।

हत्या की जांच में मिले तथ्यों में आरोपित सागर पुत्र मुकेश मीणा निवासी नागदा उज्जैन का नाम आया। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे झाबुआ के समीप पकड़ा। रतलाम लाते समय रावटी और रानीसिंह के बीच जंगल में पेशाब करने के लिए रुकने के दौरान उसने डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव के घुटने पर वार कर पिस्टल छीनने और भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने गोली चलाई, जो उसके बाएं पैर की टखने में लगी। शॉर्ट एनकाउंटर में थाना प्रभारी अनुराग यादव भी घायल हुए। आरोपित और थाना प्रभारी दोनों को रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस दौरान एसपी अमित कुमार और अन्य अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे।