    रतलाम में शिक्षिका के हत्यारे का शॉर्ट एनकाउंटर, भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली

    औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर मीराकुटी में सेवानिवृत शिक्षिका सरला धनेतवाल की हत्या के आरोपित का पुलिस ने मंगलवार–बुधवार रात शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। आरोपित को पकड़ने के दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जो उसके पैर में लगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 03:04:36 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 03:04:36 AM (IST)
    1. सरला धनेतवाल की हत्या के आरोपित का शॉर्ट एनकाउंटर
    2. आरोपित को पकड़ने के दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर मीराकुटी में सेवानिवृत शिक्षिका सरला धनेतवाल की हत्या के आरोपित का पुलिस ने मंगलवार–बुधवार रात शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। आरोपित को पकड़ने के दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जो उसके पैर में लगी।

    हत्या की जांच में मिले तथ्यों में आरोपित सागर पुत्र मुकेश मीणा निवासी नागदा उज्जैन का नाम आया। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे झाबुआ के समीप पकड़ा। रतलाम लाते समय रावटी और रानीसिंह के बीच जंगल में पेशाब करने के लिए रुकने के दौरान उसने डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव के घुटने पर वार कर पिस्टल छीनने और भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने गोली चलाई, जो उसके बाएं पैर की टखने में लगी। शॉर्ट एनकाउंटर में थाना प्रभारी अनुराग यादव भी घायल हुए। आरोपित और थाना प्रभारी दोनों को रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस दौरान एसपी अमित कुमार और अन्य अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे।


    घटना का बैकग्राउंड

    लक्ष्मणपुरा मीराकुटी निवासी 70 वर्षीय सरला धनेतवाल करीब आठ वर्ष पहले धराड़ सरकारी स्कूल से रिटायर हुई थीं। पति की मृत्यु के बाद वह अकेली रहती थीं। सोमवार को उन्हें उज्जैन में एक विवाह समारोह में शामिल होना था। सुबह रिश्तेदार द्वारा फोन किए जाने पर फोन बंद मिला। जब रिश्तेदार घर पहुंचे तो बाथरूम में कमोड पर उनका रक्तरंजित शव मिला।

    गला रेतकर हत्या

    सोमवार सुबह रिटायर्ड महिला टीचर की हत्या की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। प्रारंभिक जांच में धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की पुष्टि हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी अमित कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर एसआईटी गठित की थी। मंगलवार शाम IG उमेश जोगा भी रतलाम पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

