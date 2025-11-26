Ratlam Murder Case: पूर्व शिक्षिका के हत्यारे की तलाश में पुलिस टीम झाबुआ रवाना, IG ने किया निरीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि,रतलाम। औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत पूर्व शिक्षिका मालवा नगर मीरा कुटी के पास निवासी सरला धनेतवाल की हत्या के मामले में पुलिस की एक टीम आरोपित की तलाश में झाबुआ की ओर पहुंची है। मंगलवार शाम उज्जैन रेंज IG उमेश जोगा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी अमित कुमार ने हत्या के खुलासे पर 10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है।

सोमवार देर रात तक पुलिस ने घटनास्थल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर 50 से अधिक संदेहियों को थाने बुलाया। IG जोगा ने बताया कि अहम सुराग हाथ लग गए हैं, जल्द ही हत्यारे को पकड़ लिया जाएगा। एसपी ने भी रात भर गश्त की मॉनिटरिंग की।

ट्रेन से आते-जाते दिखा संदिग्ध

पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। इसमें एक संदिग्ध रात करीब 02 बजे सरला के घर की ओर आता हुआ और सुबह 06:30 बजे घर के पीछे की गली से निकलता दिखाई दिया। पुलिस ने संदिग्ध को ट्रेस किया तो वह रेलवे स्टेशन और वहां से मेघनगर की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठता दिखाई दिया। यही व्यक्ति रात में मेघनगर से रतलाम आने वाली ट्रेन में भी ट्रेस किया गया। इसकी तलाश के लिए पुलिस की एक टीम जुटी है। पुलिस ने मृतिका के घर की नौकरानी और उसके बेटे-बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। नौकरानी गांधी नगर में रहती है और मूल रूप से झाबुआ क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है।

एक करोड़ की एफडी, भाई के नाम वसीयत

जांच में सामने आया कि सरला ने अपने भाई राजेंद्र जायसवाल के साथ संयुक्त खाता खुलवाया था, जिसमें एक करोड़ रुपये की एफडी है। सरला ने अपनी संपत्ति की वसीयत भी तैयार की है, जिसमें राजेंद्र का नाम शामिल है। राजेंद्र को लकवा होने पर सरला ने ही उसका इलाज और ध्यान रखा था। राजेंद्र की पत्नी निजी स्कूल में पढ़ाती है और बेटा कॉलेज में पढ़ता है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। एएसपी राकेश खाखा के मार्गदर्शन में सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी, साइबर सेल और अन्य थानों के 18 जवानों को एसआईटी में शामिल किया गया है।