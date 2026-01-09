मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 06:50:36 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 06:54:26 PM (IST)
    Ratlam News: अवैध नल कनेक्शन से रोका तो चौकीदार व बेटों को मारे चाकू
    चाकू लगने के बाद घायल हुआ चौकीदार गनी और नवाज।

    HighLights

    1. ठेकेदार को बचाने गया था चौकीदार
    2. 76 वर्षीय ठेकेदार के निकले आंसू
    3. पुलिस ने आरोपियों पर किया केस दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। हाट की चौकी अंतर्गत सुभाष नगर क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर अवैध नल कनेक्शन को लेकर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। क्षेत्र में बने रेलवे और सेुत विभाग के ब्रिज के पास बन रही सर्विस रोड पर सेतु विभाग के खरगोन हाल मुकाम मोहन नगर निवासी 76 वर्षीय ठेकेदार सुभाष पुत्र नाना ठक्कर के साथ पहले मारपीट की गई।

    इसके बाद उन्हें बचाने आए चौकीदार और उसके तीन बेटों पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपित बालाजी टाउन के सामने रहने वाले 28 वर्षीय मलंग पुत्र हुसैन शाह के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया है।


    सेतु विभाग के एसडीओ रघुनाथ सूर्यवंशी हाट की चौकी क्षेत्र में सेतु विभाग द्वारा सर्विस रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। रोड के बीच से पेयजल की पाइप लाइन गुजर रही है। पाइप लाइन में लीकेज थे। जब पता लगाया कि लिकेज बार बार क्यों हो रहे है, तो सामने आया की आरोपित मलंग शाह बार बार पाइप लाइन को ठीक करने के बाद फिर से तोड़ देता है। इस कारण हम सर्विस रोड का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे।

    चार दिन पहले नगर निगम की टीम से लिकेज को ठीक कराया और फिर लाइन के ऊपर सीमेंट कांक्रीट करवा दिया गया। मलंग शाह कांक्रीट होने के बाद पाइप से अवैध नल कनेक्शन नहीं ले पा रहा था। इसी दुर्भावनावश मलंग ने ठेकेदार सुभाष पर हमला कर दिया।

    ठेकेदार पर जब हमला हुआ तो ठेकेदार के चौकीदार 46 वर्षीय गनी पुत्र यासीन शाह ठेकेदार को बचाने के लिए मौके पर आया। तभी मलंग ने गनी पर चाकू से हमला कर दिया। पिता पर हमला होते देख बेटा 21 वर्षीय नवाज शाह, 19 वर्षीय साहिल और 16 वर्षीय शौकत शाह बीच-बचाव के लिए आए।

    लेकिन मलंग ने तीनों पर भी चाकू से वार कर दिए। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आरोपित मलंग को पकड़ लिया। सूचना पर थाना प्रभारी अनुराग यादव, चौकी प्रभारी पंकज राजपूत मौके पर पहुंचे और आरोपित को हिरासत में लिया। गनी के पीठ, नवाज के पैर, साहिल के जांघ व शौकत के कुल्हे पर चोट आई है।

    जिला अस्पताल में भावुक हुए ठेकेदार

    हमलावर मलंग को पकड़ने के बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। घायल ठेकेदार सुभाष ठक्कर, गनी, नवाज, साहिल व शौकत को जिला अस्पताल लाया गया। ठेकेदार सुभाष जिला अस्पताल में काफी घबराए हुए नजर आए। आंखों से आंसू निकल रहे थे और वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। रोते हुए वे बार-बार यही कहते रहे कि आज तक उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, आरोपित मलंग चाकू लेकर हमला करने आया था। सेतु विभाग के एसडीओ रघुनाथ सूर्यवंशी ने बताया कि मामले में शासकीय कार्य में बाधा और जानलेवा हमले की धाराओं में भी प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

