Ratlam News: अवैध नल कनेक्शन से रोका तो चौकीदार व बेटों को मारे चाकू

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। हाट की चौकी अंतर्गत सुभाष नगर क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर अवैध नल कनेक्शन को लेकर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। क्षेत्र में बने रेलवे और सेुत विभाग के ब्रिज के पास बन रही सर्विस रोड पर सेतु विभाग के खरगोन हाल मुकाम मोहन नगर निवासी 76 वर्षीय ठेकेदार सुभाष पुत्र नाना ठक्कर के साथ पहले मारपीट की गई।

इसके बाद उन्हें बचाने आए चौकीदार और उसके तीन बेटों पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपित बालाजी टाउन के सामने रहने वाले 28 वर्षीय मलंग पुत्र हुसैन शाह के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया है।

सेतु विभाग के एसडीओ रघुनाथ सूर्यवंशी हाट की चौकी क्षेत्र में सेतु विभाग द्वारा सर्विस रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। रोड के बीच से पेयजल की पाइप लाइन गुजर रही है। पाइप लाइन में लीकेज थे। जब पता लगाया कि लिकेज बार बार क्यों हो रहे है, तो सामने आया की आरोपित मलंग शाह बार बार पाइप लाइन को ठीक करने के बाद फिर से तोड़ देता है। इस कारण हम सर्विस रोड का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। चार दिन पहले नगर निगम की टीम से लिकेज को ठीक कराया और फिर लाइन के ऊपर सीमेंट कांक्रीट करवा दिया गया। मलंग शाह कांक्रीट होने के बाद पाइप से अवैध नल कनेक्शन नहीं ले पा रहा था। इसी दुर्भावनावश मलंग ने ठेकेदार सुभाष पर हमला कर दिया।