ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था 410 ग्राम सोना, कारीगर उसे लेकर भागे; रतलाम पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। चांदनी चौक क्षेत्र में स्थित शिव शक्ति ज्वेलर्स के संचालक दिनेश जोशी और कारीगर विश्वजीत ने तीन बंगाली कारीगरों पर 410 ग्राम सोना हड़पने का प्रकरण दर्ज कराया है। सोना लेकर भागा आरोपित पश्चिम बंगाल के कोलगुस्तीया थाना जगतबल्लावपोर हावड़ा निवासी संदीपसिंह पुत्र विरेंद्रसिंह दास है। संदीप वेदव्यास कालोनी में किराए के मकान में रहता था।

पुलिस ने संदीप के जीजा पश्चिम बंगाल के श्रीराम वाटी थाना पांडुआ, हुगली निवासी दीपांकर पुत्र परीमल लोहार और भाई राजू के साले बसंतपुर थाना आमता निवासी तपनकुमार पुत्र रतीदास को गिरफ्तार कर लिया है। दीपांकर टाटा नगर गली नंबर तीन और तपन हाट की चौकी क्षेत्र में रहते है। तीनों धनजी बाई के नोहरे में सोने के आभूषण बनाने की कारीगरी का कार्य करते थे।

18 नवंबर 2025 को तीन कारीगर आए थे ब्राह्मणों का वास निवासी दिनेश जोशी ने पुलिस को बताया कि वह गत पांच वर्षों से बंगाल के कारीगर संदीप सिंह, तपन कुमार दास, दीपांकर लोहार को जानता है। 18 नवंबर 2025 को शाम करीब 5:30 बजे तीनों कारीगर उसके पास आए। संदीप सिंह ने ज्वेलरी बनाने की बात कही और तपन कुमार दास और दीपांकर द्वारा जेवरात में मीना लगाने का काम करने की सहमति दी। इस पर जोशी ने 350 ग्राम 0.880 मिलीग्राम, 99.5 टंच वाला सोना आरोपितों को दिया। लंबे समय तक जेवर तैयार नहीं किए गए तो जोशी ने 08 जनवरी को संदीप सिंह की तलाश की तो संदीप के मकान पर ताला लगा मिला। तपन कुमार दास और दीपांकर से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि सोना लेकर संदीप सिंह गांव भाग गया है। जोशी के परिचित टाटा नगर निवासी बंगाली कारीगर विश्वजीत माणिक ने भी 04 अक्टूबर 2025 को 60 ग्राम, 99.5 टंच वाला सोना संदीप सिंह को दिया था। जोशी और विश्वजीत माणिक का कुल 410 ग्राम 880 मिलीग्राम, 99.5 टंच वाला सोना संदीप सिंह, तपन कुमार दास एवं दीपांकर ने लेकर जेवर बनाकर वापस नहीं देकर अमानत में खयानत की।