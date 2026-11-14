रतलाम में प्रेम विवाह से नाराज ससुर की साजिश, मुंहबोले दामाद से कराई दामाद पर फायरिंग; दोनों गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रेलवे स्टेशन परिसर में 19 अक्टूबर को सुनील प्रजापत पर फायरिंग के मामले में प्रेम विवाह से नाराज ससुर ने दामाद को रास्ते से हटाने के लिए अपने मुंहबोले दामाद को शूटर बनाया था। आरोपित ने सुनील पर दो गोलियां चलाने का प्रयास किया। एक गोली उसकी पीठ में लगी, जबकि दूसरी पिस्तौल में फंस गई। इससे सुनील की जान बच गई। जीआरपी ने शनिवार को दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

उज्जैन में रहकर जुटाई दामाद की दिनचर्या की जानकारी जूनी कालाल सेरी निवासी 49 वर्षीय कोमल सिंह पुत्र शंभू सिंह पंवार उर्फ नाना की बेटी ने करीब छह महीने पहले सुनील से प्रेम विवाह किया था। इससे कोमल नाराज था। उसने बड़ी बेटी की शादी होने के बाद सुनील की हत्या की साजिश रची। इसके लिए उज्जैन जिले के नागदा जंक्शन के जवाहर मार्ग निवासी 37 वर्षीय गौरव नागदा पुत्र जवाहरलाल नागदा को तैयार किया। गौरव की पत्नी कोमल की मुंहबोली बेटी थी। इसी रिश्ते के कारण कोमल गौरव को मुंहबोला दामाद मानता था।