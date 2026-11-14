रतलाम में प्रेम विवाह से नाराज ससुर की साजिश, मुंहबोले दामाद से कराई दामाद पर फायरिंग; दोनों गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रेलवे स्टेशन परिसर में 19 अक्टूबर को सुनील प्रजापत पर फायरिंग के मामले में प्रेम विवाह से नाराज ससुर ने दामाद को रास्ते से हटाने के लिए अपने मुंहबोले दामाद को शूटर बनाया था। आरोपित ने सुनील पर दो गोलियां चलाने का प्रयास किया। एक गोली उसकी पीठ में लगी, जबकि दूसरी पिस्तौल में फंस गई। इससे सुनील की जान बच गई। जीआरपी ने शनिवार को दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
जूनी कालाल सेरी निवासी 49 वर्षीय कोमल सिंह पुत्र शंभू सिंह पंवार उर्फ नाना की बेटी ने करीब छह महीने पहले सुनील से प्रेम विवाह किया था। इससे कोमल नाराज था। उसने बड़ी बेटी की शादी होने के बाद सुनील की हत्या की साजिश रची। इसके लिए उज्जैन जिले के नागदा जंक्शन के जवाहर मार्ग निवासी 37 वर्षीय गौरव नागदा पुत्र जवाहरलाल नागदा को तैयार किया। गौरव की पत्नी कोमल की मुंहबोली बेटी थी। इसी रिश्ते के कारण कोमल गौरव को मुंहबोला दामाद मानता था।
साजिश को अंजाम देने से पहले कोमल तीन-चार महीने तक रतलाम स्थित अपने घर के बजाय उज्जैन में रहा। इस दौरान उसने रतलाम के पुराने परिचितों के माध्यम से सुनील की दिनचर्या की जानकारी जुटाई। वह सामान्य बातचीत के बहाने फोन कर सुनील की गतिविधियों पर नजर रखता था। उसे पता था कि सुनील रोज काम के लिए दाहोद जाता है। इस तरह उसने वारदात के लिए समय और मौका तय किया। हमला करने के बाद दोनों राजस्थान और अन्य शहरों में भाग निकले थे। मोबाइल भी बंद कर लिया था।
गौरव ने पुलिस को बताया कि उसने एक-दो साल पहले ट्रेन में मिले अज्ञात व्यक्ति से पिस्तौल खरीदी थी। इसकी जानकारी कोमल को दी थी। 19 अक्टूबर को दोनों बिना नंबर की कार और एक्टिवा से रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। दोनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। स्टेशन परिसर में रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स के पीछे ट्रेन से उतरकर जा रहे सुनील पर गौरव ने गोली चलाई। एक गोली सुनील की पीठ में लगी, जबकि दूसरी पिस्तौल में फंस गई। कोमल वाहन चला रहा था।
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गोली लगने से घायल सुनील को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था। गोली रीढ़ के पास फंस गई थी। सुनील को वडोदरा ले जाया गया, जहां ऑपरेशन कर गोली निकाली गई। GRP ने आरोपियों पर दबाव बनाया तो दोनों ने समर्पण कर दिया। एक्टिवा और पिस्तौल जब्त की है। कार्रवाई में जीआरपी थाना प्रभारी सोहनलाल पाटीदार, एएसआई नौशाद खान, एएसआई शिव सिंह तथा प्रधान आरक्षक संजय, लवेंद्र भट्ट, अंकित शेखावत, अभिषेक, भूपेंद्र और ऋषभ की भूमिका रही।