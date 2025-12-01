मेरी खबरें
    रतलाम के पिपलौदा थाना अंतर्गत ग्राम उपरवाड़ा में चाय की दुकान चलाने वाले 32 वर्षीय राहुल पाटीदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें अपनी प्रेमिका लीमा पाटीदार पर शादी का झांसा देकर करीब चार से पांच लाख रुपये ऐंठने और धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 07:30:46 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 07:30:46 PM (IST)
    'भगवान माफ नहीं करेगा...', MP के युवक ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, प्रेमिका पर लगाए गंभीर आरोप
    1. प्रेमिका पर शादी का झांसा और लाखों ऐंठने का आरोप।
    2. आरोपित महिला लीमा पाटीदार गिरफ्तार कर जेल भेजी।
    3. पुलिस वीडियो, कॉल डिटेल के आधार पर जांच कर रही है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: पिपलौदा थाना अंतर्गत ग्राम उपरवाड़ा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें अपनी प्रेमिका पर शादी का झांसा देकर चार से पांच लाख रुपये ऐंठने और प्यार में धोखा देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपित महिला 32 वर्षीय लीमा पाटीदार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है।

    थाना प्रभारी रमेश कोली ने बताया कि मृतक उपरवाड़ा निवासी 32 वर्षीय राहुल पुत्र किशोर पाटीदार गांव में चाय की दुकान संचालित करता है। रविवार सुबह करीब 06 बजे गांव के लोगों ने इंस्टाग्राम पर राहुल का वीडियो देखा। जिसमें वह आरोपिता लीमा का नाम लेते हुए उस पर धोखा देने का आरोप लगा रहा था।


    वीडियो देखने के बाद ग्रामीण उसकी चाय की दुकान पर पहुंचे। दुकान का दरवाजा अंदर से बंद था। जाली से झांककर देखा तो राहुल फंदे पर लटका हुआ था। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से दुकान का दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतारा। शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    शादी का झांसा देकर पांच लाख रुपये ऐंठे

    इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में राहुल ने लीमा पर आरोप लगाते हुए कहा, "तुमने मेरे साथ शादी का गेम खेला। तुमने कहा था कि मेरे साथ शादी करेगी। मैंने तुझे कहा था कि अगर शादी करे तो ही मुझसे बात करना। इंस्टाग्राम की चैटिंग निकालकर देख लेना, तुमने क्या कहा था। तुने कहा था कि नीमच शादी में जाना है तो मैं तुझे नीमच तक छोड़ने गया था। उस दिन भी मैंने तुझे समझाया था, पर तुने रिश्ता बिगाड़ दिया। बाद में फिर वादा किया कि शादी करेगी। तुने मुझसे बहुत पैसे ऐंठे। मैंने मेरे घरवालों को भी बताया है। चार-पांच लाख रुपये तो तुम्हारे पास पड़े होंगे। शादी का झांसा देकर मेरे साथ बहुत गलत किया। इसलिए आज मैं सुसाइड कर रहा हूं, मेरे परिवार को छोड़कर जा रहा हूं। भगवान तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा।"

    लीमा की हो चुकी है दो शादियां

    पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक राहुल पहले से शादीशुदा था, लेकिन पत्नी से अलग रह रहा था। वहीं आरोपित लीमा की पहले दो बार शादी कर चुकी है। लीमा की पहली शादी ग्राम अमलेटा में हुई थी और दूसरी शादी नीमच में हुई है। लीमा को पहले पति से एक 10 वर्षीय बेटा भी है।

    लीमा पिछले कुछ समय से अपने दूसरे पति से भी अलग रह रही है। पुलिस को राहुल और महिला का कार में बैठा एक वीडियो भी मिला है। जांच में दोनों की तलाक की बात भी सामने आई है, लेकिन अभी तक पुलिस को दस्तावेज नहीं मिले हैं। पुलिस वीडियो, कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।

