मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indian Railways News: रेलवे ने यात्रियों को दी खुशखबरी, अब पुणे-सांगानेर के मध्य चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

    Indian Railway Special Train: शीतकालीन छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पुणे-सांगानेर के बीच रतलाम होकर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 01405/01406 नंबर की यह ट्रेन 19, 26 दिसंबर और 2-3 जनवरी को परिचालित होगी। ट्रेन दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे लगाएगी और कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 12:29:47 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 12:45:20 PM (IST)
    Indian Railways News: रेलवे ने यात्रियों को दी खुशखबरी, अब पुणे-सांगानेर के मध्य चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन
    शीतकालीन छुट्टियों के दौरान यात्रियों को दी सुविधा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पुणे-सांगानेर स्पेशल ट्रेन रतलाम होकर चलेगी।
    2. दिसंबर और जनवरी में तीन-तीन फेरे होंगी।
    3. ट्रेन का रतलाम आगमन-प्रस्थान तय समय अनुसार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शीतकालीन छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की मांग व सुविधा को ध्यान में रखकर रतलाम से होकर पुणे से सांगानेर के मध्य स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। 01405/01406 पुणे-सांगानेर-पुणे स्पेशल दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे चलेगी।

    01405 पुणे-सांगानेर स्पेशल पुणे से 19 व 26 दिसंबर तथा दो जनवरी को सुबह 9.45 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6.45 बजे सांगानेर पहुंचेगी। इस ट्रेन का शुक्रवार को रतलाम आगमन रात 11.35 बजे तथा प्रस्थान 11.45 बजे होगा। इसी प्रकार वापसी में 01406 सांगानेर-पुणे स्पेशल सांगानेर से 20, 27 दिसंबर तथा तीन जनवरी को सुबह 11.35 बजे चलेगी तथा अगले दिन सुबह 9.30 बजे पुणे पहुंचेगी।


    इन स्टेशनों पर रुकेगी

    इस ट्रेन काशनिवार को रतलाम आगमन शाम 7.10 बजे तथा प्रस्थान 7.20 बजे होगा। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में लोनावला, कल्याण, भिवंडी रोड, बोईसर, पालघर, वापी, वलसाड़, सूरत, अंकलेश्वर, वड़ोदरा, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा व सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.