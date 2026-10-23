सिंगापुर के अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले में मेहमाननवाजी का स्वाद बनी रतलामी सेंव, वैश्विक ब्रांडिंग का अवसर

विवेक बाफना, नईदुनिया, रतलाम : रतलाम की पहचान अब सिंगापुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले में मध्य प्रदेश की मेहमाननवाजी का हिस्सा बनी है। आईटीबी एशिया 2026 में मध्य प्रदेश पवेलियन पर विदेशी मेहमानों को रतलामी सेंव का स्वाद चखाया जा रहा है।

प्रदेश के स्थानीय स्वादों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कारोबार से जुड़े प्रतिनिधियों तक पहुंचाने की इस पहल में रतलामी सेंव के साथ मुरैना की प्रसिद्ध गजक भी परोसी जा रही है। दोनों उत्पादों को उनके भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग से जुड़ी पहचान के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

रतलामी सेंव केवल एक लोकप्रिय नमकीन नहीं, बल्कि रतलाम की विशिष्ट खाद्य पहचान है। भारत के जीआइ रजिस्टर के अनुसार रतलामी सेंव का पंजीकरण 27 मार्च 2015 को हुआ था। सिंगापुर जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसे परोसने से रतलाम की खाद्य परंपरा को विदेशी प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। विरासत से वन्यजीव तक, मध्य प्रदेश पवेलियन आकर्षण का केंद्र सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स स्थित सैंड्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर में 21 से 23 अक्टूबर तक आयोजित आइटीबी एशिया में मध्य प्रदेश पवेलियन को राज्य की ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, वन्यजीव, आध्यात्मिक पर्यटन, वेलनेस और सतत पर्यटन की थीम पर तैयार किया गया है। भारत की उच्चायुक्त डा. शिल्पक अंबुले ने 21 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर पर्यटन सचिव एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक डा. इलैयाराजा टी. सहित पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद रहे।