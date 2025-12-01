रतलाम में रिकवरी एजेंट ने मांगा किस्त तो मिला चाकू का हमला... ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, नामली/रतलाम। नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत धौंसवास गांव में सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे बाइक की किस्त मांगने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने आरोपितों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने दोनों के कपड़े फाड़ दिए और अर्धनग्न कर दिया।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने चाकू से हमला करने वाले आरोपित बरगुंडापुरा जावारा निवासी अमन पुत्र गुड्डू उर्फ इकबाल पठान और ताल नाका जावरा निवासी वसीम पुत्र अकरम कुरैशी के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया है।

क्या है पूरा मामला बाजेड़ा निवासी निजी कंपनी के रिकवरी एजेंट विरेंद्रसिंह ने पुलिस को बताया कि सोमवार को मैं व मेरा दोस्त देवेन्द्र सिंह तवर दोनों धौंसवास में खड़े थे। हमें जानकारी मिली कि बाइक नंबर (एमपी 43 जेडजी 6649) की किश्त बाकी चल रही है। वह बाइक जावरा से धौंसवास तरफ आने वाली है। कुछ समय बाद बाइक धौंसवास फोरलेन पर दिखी, जिसे हमने रुकवाया और चालक व पीछे बैठे व्यक्ति से नाम–पता पूछा। बाइक अमन उर्फ इकबाल पठान चला रहा था और पीछे वसीम कुरैशी बैठा था। किश्त नहीं भरने की धमकी मैंने पूछा कि इस गाड़ी की किश्त बाकी है, तो वसीम ने बताया कि उसने यह बाइक आसिफ खान निवासी जावरा से गिरवी रख रखी है। हमने कहा कि तुम रतलाम ऑफिस में जाकर किश्त के बारे में बात कर लेना। इस पर अमन और वसीम बोले कि हम रतलाम किश्त भरने नहीं जाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लेना। दोनो मुझे गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया तो दोनों ने मेरे साथ लात–घूंसों से मारपीट शुरू कर दी।