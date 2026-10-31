रतलाम में पहचान छिपाकर हिंदू युवती के साथ पकड़ाया रिजवान, कमरे में मिली करवाचौथ की पूजन सामग्री, FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र के होटल हीरा पैलेस में गुरुवार रात उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को होटल में एक मुस्लिम युवक के हिंदू युवती के साथ ठहरे होने की सूचना मिली। कार्यकर्ता पुलिस के साथ होटल पहुंचे। कमरा नंबर 206 खुलवाने पर अंदर युवती साड़ी पहने मिली। कमरे में करवाचौथ पूजन की सामग्री भी रखी थी।

पहचान छिपाकर लिया था होटल में कमरा जांच में सामने आया कि युवक ने अपनी पहचान छिपाकर दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड पर होटल में कमरा लिया था। होटल के रजिस्टर में युवक और युवती के नाम-पते भी दर्ज नहीं थे। मामले में पुलिस ने होटल मालिक निराला नगर निवासी 37 वर्षीय कमलेश पुत्र हीरालाल बलसोरा, संचालक राजस्व कालोनी निवासी 53 वर्षीय दिनेश पुत्र हीरालाल बलसोरा और युवक कलाईगर रोड निवासी 30 वर्षीय रिजवान पुत्र अनिश खोखर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है।

बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पुलिस ने कमरा खुलवाया सूचना के बाद सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, महिला सेल डीएसपी गायत्री सोनी, औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी अमित कोरी सहित पुलिस बल होटल पहुंचा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पुलिस ने कमरा खुलवाया और वहां ठहरे युवक-युवती से पूछताछ की। इसके बाद दोनों को थाने ले जाया गया। युवक की पहचान रिजवान पुत्र अनिश खोखर के रूप में हुई। होटल के आगंतुक रजिस्टर की जांच में भी गंभीर अनियमितता मिली। रात 10:29 बजे की प्रविष्टि में कमरा नंबर 206 के सामने केवल मोबाइल नंबर और आईडी नंबर लिखे थे। ठहरने वाले व्यक्तियों के नाम-पते दर्ज नहीं थे। होटल प्रबंधन से मिले आधार कार्ड की जांच में शैलेन्द्र और युवती के नाम सामने आए। पूछताछ में पता चला कि शैलेन्द्र के आधार कार्ड पर रिजवान ठहरा हुआ था।