रतलाम में इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन का आरोप... पुलिस को मिलीं 3 बाइबिल, जांच जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। जिले के रावटी में रविवार दोपहर स्टेशन रोड स्थित एक मकान में चल रही प्रार्थना सभा को लेकर हंगामा हो गया। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने यहां इलाज के बहाने आदिवासी महिलाओं और बच्चों का मतांतरण कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस को मकान के एक कमरे में आदिवासी महिलाएं और बच्चे बैठे मिले। पुलिस ने कमरे की तलाशी लेकर तीन बाइबिल, एक पेन ड्राइव, कुछ आईडी कार्ड और प्रार्थना सभा से जुड़ी सामग्री बरामद की। ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए गए। हालांकि, थाना प्रभारी के अनुसार शुरुआती जांच में मतांतरण कराए जाने के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं।