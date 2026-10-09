दिल्ली में प्रदर्शन के चलते रतलाम रेल मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित, दो ट्रेनें पांच घंटे देरी से चलेंगी, चार निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : मुंबई-दिल्ली रेल मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरने वाली और इंदौर सहित डॉ. अम्बेडकर नगर से चलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे ने 9 अक्टूबर को दो ट्रेनों को उनके निर्धारित समय से पांच घंटे की देरी से चलाने का निर्णय लिया है, जबकि चार ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है।

यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है, जब 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन की चर्चा है। ऐसे में रेल परिचालन में हुए बदलावों को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, रेलवे की ओर से जारी जानकारी में ट्रेनों के निरस्त होने और पुनर्निर्धारित किए जाने का कारण परिचालनिक बताया गया है। प्रदर्शन से इन बदलावों का सीधा संबंध होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।