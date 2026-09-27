मुंबई सेंट्रल-बांद्रा से धौलपुर और उधना से कानपुर के बीच चलेंगी विशेष ट्रेनें, यात्रियों को होगी सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : रेल प्रशासन यात्रियों की मांग को देखते हुए विशेष किराये पर तीन स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ट्रेन 09007/ 09008 मुंबई सेंट्रल-धौलपुर स्पेशल दो, छह अक्टूबर को मुंबई और तीन, सात अक्टूबर को धौलपुर से चलेगी। रतलाम में दोनों दिशाओं में इसका ठहराव रहेगा।

बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, फतेहपुर सीकरी व आगरा कैंट इसके प्रमुख ठहराव होंगे। इसमें एसी थ्री-टियर, स्लीपर व सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। 09023/ 09024 बांद्रा टर्मिनस-धौलपुर स्पेशल सात अक्टूबर को बांद्रा तथा आठ अक्टूबर को धौलपुर से चलेगी 09023/ 09024 बांद्रा टर्मिनस-धौलपुर स्पेशल सात अक्टूबर को बांद्रा तथा आठ अक्टूबर को धौलपुर से चलेगी। ट्रेन 04168/ 04167 उधना-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल तीन अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार उधना तथा दो अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार कानपुर से चलेगी।