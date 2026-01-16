पानी पीने रतलाम स्टेशन पर ट्रेन से उतरा छात्र छूटा, टीचर ने नवोदय नेटवर्क पर फोटो शेयर कर खोज निकाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। माइग्रेशन प्रोगाम में महाराष्ट्र के सोलापुर नवोदय स्कूल से राजस्थान के सवाई माधोपुर नवोदय स्कूल जा रहे छात्रों के ग्रुप में नवीं कक्षा का एक छात्र रतलाम रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ट्रेन में वापस नहीं चढ़ पाया।

ट्रेन के सुवासरा जाने पर छात्र के रतलाम में ही छूट जाने की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। इसके बाद तकनीक की ताकत, व्हाट्सएप की तेजी और नवोदय विद्यालय के मजबूत पूर्व छात्र नेटवर्क ने हालात को पलट दिया। कुछ ही घंटों में प्लेटफार्म पर छात्र को सुरक्षित ढूंढ लिया गया और उसे उसके गंतव्य सवाई माधोपुर भेजने की व्यवस्था कर दी गई।

दरअसल गुरुवार सुबह करीब छह बजे ट्रेन के रतलाम स्टेशन पर आने पर छात्र ऋतुराज साल्वे पानी पीने के लिए उतरा। इस दौरान अचानक ट्रेन चल पड़ी और ऋतुराज प्लेटफार्म पर ही रह गया। काफी देर बाद जब ट्रेन में छात्रों की गिनती हुई, तो एक छात्र के गायब होने का पता चला। इससे ट्रेन में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए साथ में चल रहे नवोदय के हिंदी शिक्षक राजकुमार कुमावत ने स्कूल प्राचार्य को सूचना दी। प्राचार्य ने तुरंत नवोदय विद्यालय के देशभर में फैले पूर्व छात्रों के व्हाट्सएप समूह में छात्र का फोटो डालकर मदद का संदेश भेजा। संदेश मिलते ही नवोदय के पूर्व छात्र बिजली की तेजी से सक्रिय हो गए। कुछ ही मिनटों में यह सूचना रतलाम में रह रहे पूर्व नवोदय छात्रों तक पहुंच गई।