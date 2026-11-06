रतलाम में मानव तस्करी की आशंका, दूसरों के बच्चों पर नर्सों का अवैध कब्जा; डिलीवरी रजिस्टर में हेरफेर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों की डिलीवरी कराने और नवजात को अनधिकृत रूप से अपने पास रखने के दो गंभीर मामलों में राजापुरा माताजी अस्पताल से जुड़ी नर्सों की भूमिका सामने आई है। एक नर्स ने दूसरे परिवार के चार वर्षीय बच्चे को अपना बेटा बताकर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने पेश कर दिया था, जबकि अस्पताल से सेवानिवृत्त दूसरी नर्स के पास छह साल से एक बच्ची रह रही है। खुलासे के बाद मानव तस्करी की आशंका भी सामने आ रही है।

इधर, बुधवार को पुलिस ने नर्स अनीता खरत के खिलाफ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया है। बच्चे को रेस्क्यू कर मातृछाया भेज दिया गया है। आरोपिता अनीता को पुलिस ने सूचना पत्र पर थाने से ही छोड़ दिया।