रतलाम का स्वदेशी मेला 28 नवंबर से, देश भर के उत्पादों की दिखेगी झलक

नईदिुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शहर में 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक पोलोग्राउंड के समीप अंबेडकर मैदान में स्वदेशी मेला लगाया जाएगा। मेले में स्वदेशी उत्पादों की 150 स्टाल लगेगी। स्वर्णिम फाउंडेशन, स्वदेशी जागरण मंच रतलाम शाखा द्वारा आयोजित मेले का शुभारंभ 28 नवंबर को शाम छह बजे कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप करेंगे।

50 स्टॉल जिले के उत्पादों, व्यापारियों की रहेगी यह जानकारी बुधवार को पत्रकारवार्ता में स्वदेशी जागरण मंच के मेला संयोजक वरुण पोरवाल ने दी। मेले में 100 स्टाल देश के अन्य राज्यों से व 50 स्टॉल जिले के उत्पादों, व्यापारियों की रहेगी। स्वदेशी व्यंजन के स्टाल, झूले आदि लगाए जाएंगे। स्वदेशी के प्रति जागरूकता को लेकर मेले का आयोजन किया जा रहा है।