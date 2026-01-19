खुलने लगी MP के दिलावर की 'दहशत फाइल', जनसुनवाई में सामने आए 8 पीड़ित परिवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। चिकलाना में एमडी ड्रग फैक्ट्री के खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासन अब सिर्फ नशे के नेटवर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपित दिलावर खान उर्फ मामा के वर्षों से चले आ रहे रसूख, अवैध कारोबार और गांव में कायम दहशत की जड़ों तक पहुंचने में जुट गया है। जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त, जबरन कब्जे और रजिस्ट्री लंबित रखने जैसे गंभीर आरोपों को लेकर सोमवार को चिकलाना में लगाए गए जनसंवाद कैंप में पहले ही दिन आठ पीड़ित परिवार सामने आए, जिससे गांव में फैले भय और शोषण की तस्वीर साफ होती जा रही है।

जनसुनवाई कैंप में उमड़े पीड़ित ग्रामीण रविवार को एसपी अमित कुमार के चिकलाना में मौका मुआयना के दौरान ग्रामीणों ने आरोपितों के अवैध कारोबार, जमीनों को हड़पने तथा जबरन कब्जे की शिकायतें की थीं। इस पर एसपी ने गांव में जनसुनवाई कैंप आयोजित करने का आश्वासन दिया था। सोमवार को ग्राम चिकलाना के लाल माता चौक पर सीएसपी युवराज सिंह चौहान, मावता चौकी प्रभारी अशोक सिंघाड़, कालूखेड़ा थाना एसआइ प्रियंका चौहान, जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, जावरा सिटी थाना एसआइ रामनारायण सिंह तथा नायब तहसीलदार कालूखेड़ा श्रद्धा त्रिवेदी की मौजूदगी में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्राम चिकलाना एवं ग्राम लसूडिया नाथी के आठ पीड़ित परिवारों से आवेदन प्राप्त किए गए।

वृद्धा की जमीन पर कब्जा और रजिस्ट्री का विवाद आवेदन देने वालों में कंचनबाई पत्नी मोहनलाल प्रजापत निवासी लसूडिया नाथी, ओमप्रकाश पुत्र निर्भय राम पाटीदार निवासी चिकलाना, लाल कुंवर पत्नी हरिसिंह राजपूत निवासी लसूडिया नाथी, उमराव सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी लसूडिया नाथी, भेरूलाल पाटीदार निवासी चिकलाना, कमलाबाई पत्नी बद्रीलाल सेन निवासी चिकलाना, यूनुस खां पुत्र गफूर खां मंसूरी निवासी चिकलाना और जरे सिंह पुत्र अर्जुन सिंह चंद्रावत निवासी चिकलाना शामिल हैं। कमलाबाई पत्नी बद्रीलाल सेन ने बताया कि उनके पति का निधन हो चुका है। उन्होंने दिलावर खान के स्वजन रईस से राशि उधार ली थी, जिसे चुका दिया था। इस बीच पति एवं बाद में पुत्र का भी निधन हो गया, इसके बावजूद रईस द्वारा उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। बार-बार पैसों की मांग करते हुए धमकियां दी जा रही हैं। ग्राम लसूडिया नाथी निवासी कंचनबाई ने बताया कि लगभग 19-20 वर्ष पूर्व उन्होंने दिलावर पठान से 7.30 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसका पूरा भुगतान काफी पहले कर दिया गया, लेकिन आज तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है।