त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 11 नवंबर तक चलेगी अहमदाबाद–राजगीर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : दीपावली और शीतकालीन त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे अहमदाबाद–राजगीर के बीच विशेष किराये पर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाएगा। मंडल जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार ट्रेन नंबर 09441 अहमदाबाद से प्रत्येक बुधवार रात 11:55 बजे रवाना होकर गुरुवार को तड़के 3:48/3:50 बजे दाहोद और 5:10/5:15 बजे रतलाम पहुंचेगी। यह ट्रेन तत्काल प्रभाव से 11 नवंबर तक चलेगी और शुक्रवार सुबह 11:45 बजे राजगीर पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 09442 राजगीर से छह और 13 नवंबर को शुक्रवार दोपहर 2:45 बजे रवाना होकर शनिवार शाम 6:13 बजे रतलाम और 7:38/7:40 बजे दाहोद पहुंचेगी। रविवार 11:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में आनंद, छायापुरी, गोधरा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, आगरा, टुंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, डीडीयू जंक्शन, बक्सर, आरा, पटना, बिहार शरीफ और नालंदा सहित निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव रहेगा।