रतलाम में पानी को लेकर हंगामा, लोगों ने घेरा तो नगर निगम कमिश्नर गाड़ी छोड़ गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रतलाम नगर निगम अमले को शहर में हंगामा व आक्रोश जारी है। मंगलवार को थावरिया बाजार स्थित लंबी गली में सड़क निर्माण के लिए निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त अनिल भाना व पूर्व पार्षद व भाजपा नेता मंगल लोढ़ा के बीच जमकर बहस हो गई। नारेबाजी के बीच आयुक्त निगम कार्यालय जाने लगे तो सूरजपौर महलवाड़ा के समीप वार्ड 38, 39 के रहवासियों ने आयुक्त की कार का घेराव कर लिया और गंदा पानी आने व अनियमित जलवितरण की शिकायत की। नारेबाजी व रास्ता जाम करने पर आयुक्त अपनी गाड़ी मौके पर छोड़ पैदल निगम कार्यालय चले गए।

दरअसल लंबी गली में सड़क निर्माण के लिए पूर्व में टेंडर जारी होने के बाद प्रक्रिया निरस्त हो गई थी। मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे आयुक्त अनिल भाना, उपयंत्री मनीष तिवारी आदि के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां पूर्व पार्षद मंगल लोढ़ा, वर्तमान पार्षद पति रामचंद्र डोई व अन्य रहवासी भी आ गए। एस्टीमेट बनाने व काम में देरी पर मंगल लोढ़ा ने नाराजी जाहिर की और कहा कि खराब सड़क की जानकारी मंत्री चेतन्य काश्यप को भी दी है।

'मंत्री को इसी ग‍ली में क्या रुचि है' इस पर निगमायुक्त ने कह दिया कि मंत्री की इसी गली में क्या रुचि है। पूरे शहर में समस्या है उसका निराकरण कर रहे हैं। इस पर लोढ़ा ने कहा कि कहा आप मंत्रीजी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। आयुक्त जाने लगे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। आयुक्त ने प्रेम से बात करने के लिए कहा तो लोढ़ा ने कहा कि प्रेम से ही बात कर रहा हूं। आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। जनता की आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। विरोध व नारेबाजी के बीच वहां मौजूद निगम के अन्य कर्मचारी आयुक्त को साथ लेकर मौके से चले गए। मंगल लोढ़ा ने बताया कि सड़क का काम रूका हुआ है। आयुक्त को बताया तो वे मंत्री पर टिप्पणी करने लगे। इसके चलते विरोध दर्ज कराया।