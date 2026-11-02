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रतलाम में आवारा कुत्तों का कहर... 3 साल की मासूम पर हमला, बुरी तरह नोचा; अस्पताल में भर्ती

रतलाम के धाकड़ीपुरा क्षेत्र में रविवार दोपहर आवारा कुत्तों के झुंड ने तीन साल की बच्ची जोया खान पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह नोच लिया, जिससे उसके सिर, पेट और पैर पर गंभीर घाव हो गए।

By narendra joshiEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 12:20:46 AM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 12:20:46 AM (IST)
रतलाम में आवारा कुत्तों का कहर... 3 साल की मासूम पर हमला, बुरी तरह नोचा; अस्पताल में भर्ती
रतलाम में आवारा कुत्तों का कहर

HighLights

  1. धाकड़ीपुरा में आवारा कुत्तों ने 3 साल की जोया को नोचा
  2. बच्ची के सिर, पेट और पैर में गंभीर घाव, उपचार जारी
  3. पीड़ित पिता ने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में आवेदन दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शहर के धाकड़ीपुरा क्षेत्र में रविवार दोपहर आवारा कुत्तों के झुंड ने तीन साल की बच्ची जोया खान पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह नोच लिया, जिससे उसके सिर, पेट और पैर पर गंभीर घाव हो गए। घायल बच्ची को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। बच्ची के पिता ने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

पड़ोसी पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने और विवाद करने का आरोप

धाकड़ीपुरा निवासी फिरोज खान ने बताया कि उनके पड़ोसी मंजर खान द्वारा क्षेत्र में कुत्तों को खाने-पीने की सामग्री डाली जाती है। इसके चलते वहां चार से छह कुत्ते हमेशा जमा रहते हैं। फिरोज का आरोप है कि ये कुत्ते कई बार लोगों को काटने का प्रयास कर चुके हैं। उन्हें रोकने पर पड़ोसी द्वारा गाली-गलौज की जाती है।


बच्ची के सिर और पेट पर गंभीर घाव, मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी

फिरोज के अनुसार, रविवार दोपहर 2:30 बजे कुत्तों ने उनकी तीन साल की बेटी जोया पर हमला कर दिया। हमले में बच्ची के सिर, पेट और पैर पर गंभीर चोटें आईं। परिजन उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है।

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, पिता ने पुलिस से लगाई गुहार

इस संबंध में शिकायत करने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। घटना के बाद उन्होंने पुलिस को पड़ोसी के खिलाफ आवेदन दिया है और मामले में कार्रवाई की मांग की है।

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