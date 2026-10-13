रतलाम में 36 पुलिसकर्मियों के तबादले, एसपी के आदेश पर 31 हेड कांस्टेबल व 5 कांस्टेबल को दी नई जिम्मेदारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। जिले में प्रशासनिक कसावट और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। रतलाम पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित कुमार ने एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए कुल 36 पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में पांच निरीक्षक व कार्यवाहक निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जबकि आरक्षक और प्रधान आरक्षक स्तर के 31 कर्मचारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

कई थाना प्रभारियों के बदले गए प्रभार जारी किए गए तबादला आदेश के अनुसार, रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षक मनोज कटारिया को जावरा शहर थाना प्रभारी की कमान सौंपी गई है। वहीं जावरा शहर के वर्तमान थाना प्रभारी दीपक मंडलोई का तबादला सैलाना थाने में कर दिया गया है। सैलाना थाना प्रभारी पिंकी आकाश अजनार को सैलाना से हटाकर रक्षित केंद्र (पुलिस लाइन) भेजा गया है।