डॉ. आंबेडकर नगर–पटना स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए, अब दानापुर तक जाएगी

यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार शाम छह बजे डॉ. आंबेडकर नगर से रवाना होकर इंदौर (6:30 से 6:40), फतेहाबाद चंद्रावतीगंज (7:18 से 7:20), उज्जैन (7:50 से 8:00) और मक्सी (8:35 से 8:37) होते हुए अगले दिन रात 8:45 बजे दानापुर पहुंचेगी।

जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार 09343 डा. आंबेडकर नगर–दानापुर स्पेशल 22, 29 अक्टूबर तथा पांच, 12, 19 और 26 नवंबर को चलेगी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने डा. आंबेडकर नगर–पटना स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए हैं। अब यह ट्रेन पटना के बजाय दानापुर तक संचालित होगी।

वापसी में 09344 दानापुर–डा. आंबेडकर नगर स्पेशल 23, 30 अक्टूबर, छह, 13, 20 और 27 नवंबर को संचालित होगी। यह प्रत्येक शुक्रवार रात 10:30 बजे दानापुर से रवाना होगी। मक्सी, उज्जैन, फतेहाबाद चंद्रावतीगंज और इंदौर होते हुए अगले दिन रात 11:55 बजे डा. आंबेडकर नगर पहुंचेगी।

ट्रेन के कोच, निर्धारित मार्ग और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्रियों को विस्तृत जानकारी रेलवे की वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in और रेलवन एप पर उपलब्ध होगी।

गंगासागर-जगन्नाथपुरी तीर्थयात्रा पर जाएंगे 120 यात्री

बुरहानपुर। श्री सकल पंच विशालाड़ समाज के करीब 120 यात्री गंगासागर और जगन्नाथपुरी तीर्थयात्रा के लिए गुरुवार को रवाना होंगे। यात्रा के लिए यात्री सुबह आठ बजे गणपति नाका से प्रस्थान करेंगे।

समाज अध्यक्ष अतुल लाड ने बताया कि यात्री भुसावल पहुंचकर गीतांजलि एक्सप्रेस से हावड़ा के लिए रवाना होंगे।हावड़ा पहुंचने के बाद यात्री गंगासागर के दर्शन करेंगे। इसके बाद जगन्नाथपुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथजी के दर्शन के साथ आसपास के प्रमुख तीर्थस्थलों का भ्रमण करेंगे।

तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद दल नौ अक्टूबर को बुरहानपुर लौटेगा।समाज सचिव संजय शाह ने बताया कि यात्रियों को रवाना करने के अवसर पर समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सदस्य सुबह सात बजे से गणपति नाका पर उपस्थित रहेंगे। यहां यात्रियों का स्वागत कर उन्हें मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी जाएंगी। समाज की ओर से सभी यात्रियों की सुखद, सुरक्षित और सफल तीर्थयात्रा की कामना की गई है।