नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। प्रेम विवाह से नाराज एक परिवार ने अपनी 23 वर्षीय बेटी को मृत मानते हुए घर पर शोक कार्यक्रम आयोजित कर दिया। बेटी की तस्वीर रखकर उस पर माला चढ़ाई गई। पंडित को बुलाकर हिंदू रीति-रिवाज से पूजा-पाठ किया गया। इसके बाद रिश्तेदारों और समाजजनों के लिए भोज भी रखा गया। परिवार का कहना है कि बेटी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर उन्हें गहरा आघात पहुंचाया है।

मामला जावरा के कुम्हारीपुरा का है। यहां रहने वाले एक परिवार की सबसे छोटी बेटी की शादी 3 दिसंबर को तय थी। घर में शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्र भी बांटे जा चुके थे। घर में भागवत कथा का आयोजन भी किया गया था। इसी बीच परिवार को जानकारी मिली कि बेटी ने रिंगनोद निवासी अपने प्रेमी के साथ उज्जैन जाकर विवाह कर लिया है।