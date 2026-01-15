मेरी खबरें
    एंबुलेंस की टक्कर से घायल युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने रतलाम-बांसवाड़ा रोड पर लगाया जाम

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 01:25:50 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 02:21:26 PM (IST)
    एंबुलेंस की टक्कर से घायल युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने रतलाम-बांसवाड़ा रोड पर लगाया जाम
    सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते मृत युवक के परिजन और ग्रामीण

    HighLights

    1. चक्काजाम के कारण सुबह के समय स्कूल जाने वाले कई विद्यार्थी जाम में फंस गए
    2. बच्चों को बसों से उतारकर सड़क के दूसरी ओर खड़ी बसों में शिफ्ट कराया गया
    3. थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने बताया कि मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। एंबुलेंस की टक्कर के बाद घायल हुए युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुरुवार सुबह 9:30 बजे स्वजन और ग्रामीणों ने रतलाम–बांसवाड़ा रोड पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना पर थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी और तहसीलदार ऋषभ ठाकुर पहुंचे। थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया और जाम खुलवाया।

    मालूम हो कि नंदलाई गांव निवासी दरबार डोडियार, पिता कन्हैयालाल डोडियार अपने दोस्त के साथ बाइक से घर जा रहे थे। 9 जनवरी की रात सेजावता–बंजली बायपास पर एक एंबुलेंस की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर स्वजन उन्हें बड़ौदा के अस्पताल लेकर गए, जहां बुधवार रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही स्वजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और वे सड़क पर उतर आए।


    स्कूली बस रुकी, वाहनों की लगी कतारें

    चक्काजाम के कारण सुबह के समय स्कूल जाने वाले कई विद्यार्थी जाम में फंस गए। हालात को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की मदद से बच्चों को बसों से उतारकर सड़क के दूसरी ओर खड़ी बसों में शिफ्ट कराया गया, ताकि वे समय पर स्कूल पहुंच सकें। थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने बताया कि मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्वजन एंबुलेंस होने की बात कर रहे है, घटना के समय के सीसीटीवी देखकर एंबुलेंस की सर्चिंग की जाएगी।

