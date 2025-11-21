रीवा में 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, मोबाइल से मिले सुसाइड नोट में बताई टीचर की गंदी हरकत

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। रीवा जिले के सेमरिया में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। गत गुरुवार को पुलिस ने मौके से छात्रा का मोबाइल और एक सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट में छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट बताया गया है कि शिक्षक उसके साथ जब मारपीट करता था तो हाथ पकड़कर कहता था कि हाथ ठंडा लग रहा है कि नहीं। इसका क्या मतलब है यह जांच करने का विषय है।

घटना के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्रा के परिजन कहा कि अगर कॉल डिटेल और स्कूल से जुड़े पहलुओं पर जांच हो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। छात्रा को घर से तो कोई दिक्कत नहीं थी। न ही घर में उसे कोई कुछ बोलता था। सब उसे बेहद प्यार करते थे क्योंकि वह घर में सबकी लाड़ली थी। उसकी समस्या और मौत की वजह स्कूल से जुड़ी हुई है। कोई उसे बहुत टार्चर कर रहा था। जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपनी जान देनी पड़ी।

छात्रा की बहन ने पुलिस को एक नाबालिग लड़के का नाम बताया था जो उसकी क्लास में पढ़ता था और जिससे वह बात करती थी। लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, जिससे लड़के को दोषी माना जा सके। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच केवल दोस्त जैसे संबंध थे। थाना प्रभारी विकास कपीस ने बताया, पुलिस ने एक लेटर बरामद किया है। छात्रा ने सुसाइड क्यों किया है, अभी ठोस तौर पर इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। मौत की असल वजह क्या है यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। उसके एक लेटर में एक शिक्षक का जिक्र किया गया है। उसमें बच्ची ने शिक्षक के असामान्य व्यवहार के बारे में कुछ लिखा है, जिसके संबंध में पड़ताल के बाद ही कुछ बता पाएंगे।