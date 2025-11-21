मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रीवा में 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, मोबाइल से मिले सुसाइड नोट में बताई टीचर की गंदी हरकत

    मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को जांच में छात्रा के मोबाइल फोन में एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें उसने स्कूल के एक टीचर की हरकतों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक उसके साथ जब मारपीट करता था, तो हाथ पकड़कर कहता था कि हाथ ठंडा लग रहा है कि नहीं।

    By Shyam Mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 12:56:50 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 01:08:10 PM (IST)
    रीवा में 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, मोबाइल से मिले सुसाइड नोट में बताई टीचर की गंदी हरकत
    रीवा पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि टीचर मारपीट के दौरान उसका हाथ पकड़कर यह बात क्यों बोलता था। प्रतीकात्मक तस्वीर

    नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। रीवा जिले के सेमरिया में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। गत गुरुवार को पुलिस ने मौके से छात्रा का मोबाइल और एक सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट में छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट बताया गया है कि शिक्षक उसके साथ जब मारपीट करता था तो हाथ पकड़कर कहता था कि हाथ ठंडा लग रहा है कि नहीं। इसका क्या मतलब है यह जांच करने का विषय है।

    घटना के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्रा के परिजन कहा कि अगर कॉल डिटेल और स्कूल से जुड़े पहलुओं पर जांच हो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। छात्रा को घर से तो कोई दिक्कत नहीं थी। न ही घर में उसे कोई कुछ बोलता था। सब उसे बेहद प्यार करते थे क्योंकि वह घर में सबकी लाड़ली थी। उसकी समस्या और मौत की वजह स्कूल से जुड़ी हुई है। कोई उसे बहुत टार्चर कर रहा था। जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपनी जान देनी पड़ी।


    छात्रा की बहन ने पुलिस को एक नाबालिग लड़के का नाम बताया था जो उसकी क्लास में पढ़ता था और जिससे वह बात करती थी। लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, जिससे लड़के को दोषी माना जा सके। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच केवल दोस्त जैसे संबंध थे। थाना प्रभारी विकास कपीस ने बताया, पुलिस ने एक लेटर बरामद किया है।

    छात्रा ने सुसाइड क्यों किया है, अभी ठोस तौर पर इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। मौत की असल वजह क्या है यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। उसके एक लेटर में एक शिक्षक का जिक्र किया गया है। उसमें बच्ची ने शिक्षक के असामान्य व्यवहार के बारे में कुछ लिखा है, जिसके संबंध में पड़ताल के बाद ही कुछ बता पाएंगे।

    जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार होगी कार्रवाई

    मार्ग कम कर मामले को विवेचना में लिया गया है जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। - उमेश प्रजापति, एसडीओपी सिरमौर

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.