रीवा,नईदुनिया प्रतिनिधि। 17 साल के जुड़वा भाई नहर में डूब गए। दोनों कोचिंग से निकलकर अपने दोस्तों के साथ नहर गए थे, जहां नहाते समय अचानक गहरे पानी में समा गए। घटना के बाद से दोनों का कोई पता नहीं चला है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है।

कोचिंग से निकले और फिर नहीं लौटे दोनों जुड़वा भाई रोज की तरह मंगलवार को भी कोचिंग पढ़ने गए थे। कोचिंग से छूटने के बाद वे अपने 3-4 दोस्तों के साथ नहर की तरफ चले गए। बताया जा रहा है कि गर्मी और थकान के चलते सभी दोस्त नहर में नहाने उतर गए। इसी दौरान दोनों भाई अचानक गहरे पानी की तरफ चले गए। उन्हें तैरना ठीक से नहीं आता था।

दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन.. पानी में डूबते देख दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण वे खुद भी डर गए और बाहर निकल आए। दोस्तों ने शोर मचाया तो आसपास खेतों में काम कर रहे किसान दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों भाई पानी में समा चुके थे। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। अंधेरे के कारण रात में रुका रेस्क्यू ऑपरेशन घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। शाम ढल चुकी थी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई। गोताखोरों ने कुछ देर तक तलाश की, लेकिन अंधेरा बढ़ने के कारण रात में ऑपरेशन को रोकना पड़ा। दोनों भाई पूरी रात लापता रहे।