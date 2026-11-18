नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में इन दिनों दोहरा संकट छाया हुआ है। एक तरफ जहां जूनियर डॉक्टर अपनी महिला साथी को न्याय दिलाने के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। विवादों में घिरे पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज इंदुलकर के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसी बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डॉ. मनोज इंदुलकर को प्राध्यापक के रूप में सतना मेडिकल कॉलेज में पदस्थ कर दिया है।

न्याय की मांग पर अड़े जूनियर डॉक्टर जानकारी के अनुसार, मेडिकल छात्रा द्वारा मेडिसिन विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज इंदुलकर पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद से कॉलेज का माहौल गर्म है। छात्रा ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर उसे गिफ्ट देते हैं, कपड़ों की तारीफ करते हैं और पीछा करते हैं।

निष्पक्ष जांच और छात्रा को न्याय दिलाने की मांग इस मामले में निष्पक्ष जांच और छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जब तक आंतरिक शिकायत समिति की जांच पूरी नहीं होती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आईसीयू में जिंदगी-मौत से जूझ रहे डॉ. इंदुलकर वहीं दूसरी ओर डॉ. मनोज इंदुलकर शहर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। दिनभर चले हंगामे और तनाव के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ने की आशंका जताई जा रही है।