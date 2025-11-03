आ गई तारीख... इस दिन रीवा एयरपोर्ट पर पहली बार उड़ान भरेगा 72 सीटर विमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा साहित विंध्यवासियों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही रीवा से 72 सीटर विमान सेवा शुरू होने वाली है।अब तक रीवा एयरपोर्ट से छोटे विमान उड़ते थे लेकिन अब बड़े विमान को उड़ाने की तैयारी है। बता दें कि 72 सीटर विमान सेवा के शुरू होने से पहले 28 अक्टूबर को ट्रायल लैंडिंग और टेक ऑफ हुआ था और विमान का ट्रायल और लैंडिंग सफल भी रहा है।

72 सीटर विमान पहली बार उड़ान भरेगा वहीं, विमान के साथ पहुंचे अधिकारियों ने ट्रायल की रिपोर्ट तैयार की थी और डीजीसीए के पास रिपोर्ट को भेजा गया था, जिस पर वहां से अनुमति भी मिल गई है। फिलहाल अनुमति मिलने के बाद अलायंस एयरलाइंस ने 72 सीटर विमान सेवा के शुरू करने की तिथि भी फिलहाल फाइनल कर दी है। बताया जा रहा है कि 10 नवंबर से रीवा एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान पहली बार उड़ान भरेगा जिसके लिए तय तिथि के हिसाब से तैयारियां भी शुरू हो गई है।