मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    आ गई तारीख... इस दिन रीवा एयरपोर्ट पर पहली बार उड़ान भरेगा 72 सीटर विमान

    रीवा साहित विंध्यवासियों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही रीवा से 72 सीटर विमान सेवा शुरू होने वाली है।अब तक रीवा एयरपोर्ट से छोटे विमान उड़ते थे लेकिन अब बड़े विमान को उड़ाने की तैयारी है। बता दें कि 72 सीटर विमान सेवा के शुरू होने से पहले 28 अक्टूबर को ट्रायल लैंडिंग और टेक ऑफ हुआ था...

    By Shyam Mishra
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 07:17:20 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 07:17:20 PM (IST)
    आ गई तारीख... इस दिन रीवा एयरपोर्ट पर पहली बार उड़ान भरेगा 72 सीटर विमान
    10 नवम्बर से रीवा से उड़ान भरेगा 72 सीटर विमान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा साहित विंध्यवासियों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही रीवा से 72 सीटर विमान सेवा शुरू होने वाली है।अब तक रीवा एयरपोर्ट से छोटे विमान उड़ते थे लेकिन अब बड़े विमान को उड़ाने की तैयारी है। बता दें कि 72 सीटर विमान सेवा के शुरू होने से पहले 28 अक्टूबर को ट्रायल लैंडिंग और टेक ऑफ हुआ था और विमान का ट्रायल और लैंडिंग सफल भी रहा है।

    72 सीटर विमान पहली बार उड़ान भरेगा

    वहीं, विमान के साथ पहुंचे अधिकारियों ने ट्रायल की रिपोर्ट तैयार की थी और डीजीसीए के पास रिपोर्ट को भेजा गया था, जिस पर वहां से अनुमति भी मिल गई है। फिलहाल अनुमति मिलने के बाद अलायंस एयरलाइंस ने 72 सीटर विमान सेवा के शुरू करने की तिथि भी फिलहाल फाइनल कर दी है। बताया जा रहा है कि 10 नवंबर से रीवा एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान पहली बार उड़ान भरेगा जिसके लिए तय तिथि के हिसाब से तैयारियां भी शुरू हो गई है।


    7 दिनों में ही पूरी करनी होगी प्रक्रिया

    बता दें कि उड़ान की मंजूरी मिलने के बाद अलायंस को अब इन 7 दिनों में ही सारा सेटअप बिठाना होगा। हालांकि अभी रीवा एयरपोर्ट पर अलायंस का स्टेशन नहीं बना है और ना ही अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। साथ ही ऑनलाइन सीटों की बुकिंग भी शुरू नहीं हुई है। फिलहाल तारीख तय होने के बाद बचे हयात इन 7 दिनों में ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी, इसके बाद ही हवाई सेवा शुरू होगी।

    इसे भी पढ़ें... Weather Forecast Explainer: बारिश होगी या नहीं? जानें मौसम विभाग कैसे करता है पूर्वानुमान

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.