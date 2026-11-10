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तीन साल के बच्चे ने निगला सिक्का, सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने 5 मिनट में निकालकर बचाई जान

चिकित्सकों से संपर्क किया और बच्चे को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने के लिए सक्रियता दिखाई। जान बच गई और परिजनों ने राहत की सांस ली।

By Neelambuj PandeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 08:49:20 AM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 09:08:14 AM (IST)
तीन साल के बच्चे ने निगला सिक्का, सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने 5 मिनट में निकालकर बचाई जान
सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा मासूम बच्चे के साथ। सौजन्‍य अस्‍पताल

HighLights

  1. बच्चे के उपचार के लिए आवश्यक पहल की
  2. सिक्का फंसने से उसकी स्थिति गंभीर हुई
  3. अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से संपर्क किया

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने एक मासूम बच्चे की जान बचाने में भूमिका निभाई। तीन वर्षीय प्रियांश साकेत के गले में सिक्का फंस जाने से उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी।

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा तत्काल अस्पताल पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही सांसद डॉ. राजेश मिश्रा तत्काल अस्पताल पहुंचे और बच्चे के उपचार के लिए आवश्यक पहल की।

परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बघोर निवासी भाईलाल साकेत के तीन वर्षीय पुत्र प्रियांश साकेत के गले में अचानक सिक्का अटक गया था। परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे।

शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने तत्काल अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से संपर्क किया और बच्चे को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने के लिए सक्रियता दिखाई।

समय पर उपचार मिलने से मासूम की जान बच गई

चिकित्सकों की तत्परता से महज पांच मिनट के भीतर बच्चे के गले में फंसा सिक्का निकाल लिया गया। समय पर उपचार मिलने से मासूम की जान बच गई और परिजनों ने राहत की सांस ली।

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