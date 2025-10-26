मेरी खबरें
    MP News: जुगाड़ से सड़क तो बना लिया और हैंडपंप को नीचे कर सीढ़ी बना चारों तरफ से खंभों का निर्माण करवा दिया जिससे न सड़क कही गई न ही हैंडपंप कही गया। जहां अब लोगों उसी से अपनी प्यास और दिनचर्या का काम कर रहे है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे कारीगर को लोग लिए जुगाड़ कारीगर कह रहे हैं।

    By Neelambuj Pandey
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 10:47:02 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 10:47:02 PM (IST)
    MP के सीधी में अजब-गजब कारनामा... बीच सड़क में आया हैंडपंप, तो मिस्त्री ने निकाला अनोखा जुगाड़, Video वायरल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। बीच सड़क में हैंडपंप होने के बाद भी पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यह सड़क बैगा बस्ती को जोड़ने के लिए बनाया गया है। यह हैंडपंप शासकीय है। जिसका उपयोग ग्रामीण जन अब भी करते हैं।

    कारीगरों द्वारा एक नया सिस्टम बना दिया

    बता दें जिला मुख्यालय से लगभग 25 किमी दूर डोल कोठार स्थित है। जहां सरपंच गांव के बैगा बस्ती को जाने वाली सड़क का निर्माण तो करवाया गया। उस सड़क के बीच में एक शासकीय हैंडपंप सड़क के बीच में आ रहा था। जिसको लेकर सड़क बनाने वाले एजेंसी के कारीगरों द्वारा एक नया सिस्टम बना दिया, जहां हैंडपंप तो है पर सड़क के नीचे।


    वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल

    जुगाड़ से सड़क तो बना लिया और हैंडपंप को नीचे कर सीढ़ी बना चारों तरफ से खंभों का निर्माण करवा दिया जिससे न सड़क कही गई न ही हैंडपंप कही गया। जहां अब लोगों उसी से अपनी प्यास और दिनचर्या का काम कर रहे है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे कारीगर को लोग लिए जुगाड़ कारीगर कह रहे हैं।

