सीधी के इतिहास में नया अध्याय, पहली मेमू पहुंची चुरहट, लाेग बोले-ट्रेन आना सपने के सच होने जैसा

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। जिले के चुरहट के लिए 17 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक बन गया। लोगों के लिए चुरहट में ट्रेन आना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। इस रेलखंड के शुरू होने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

स्टेशन पर मौजूद लोगों में खुशी की लहर बहुप्रतीक्षित ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के तहत रीवा-चुरहट रेलखंड पर पहली मेमू ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जैसे ही ट्रेन बघवार और रामपुर नैकिन होते हुए चुरहट स्टेशन पर पहुंची, स्टेशन पर मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई।

अब यह इंतजार खत्म होने की कगार पर यह ट्रायल ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना का अहम हिस्सा है। इस परियोजना के पूरा होने से विंध्य क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। लंबे समय से इस क्षेत्र के लोग रेल सुविधा का इंतजार कर रहे थे। अब यह इंतजार खत्म होने की कगार पर है। बघवार, रामपुर और चुरहट को सीधा लाभ नई मेमू ट्रेन के शुरू होने से बघवार, रामपुर नैकिन और चुरहट के साथ ही आसपास के दर्जनों गांवों को सीधा फायदा मिलेगा। अभी तक इन क्षेत्रों के लोगों को रीवा या सतना जाने के लिए बसों या निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें समय और पैसा दोनों अधिक लगता था।